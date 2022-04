Martín Guzmán defendió el impuesto a la renta inesperada

sábado 30 de abril de 2022 | 6:02hs.

Mientras enfrenta cuestionamientos de propios y ajenos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentó en el tradicional Foro Llao Llao, en donde convocó a los empresarios a “construir colectivamente una sociedad que sea más justa” y se posicionó por fuera de la interna: “Mi función es dedicarme 100% a la gestión”, dijo.



En el encuentro, del que el jueves participaron figuras como Mauricio Macri, Javier Milei y Horacio Rodríguez Larreta, el funcionario defendió el impuesto a la “renta inesperada” frente al rechazo industrial y enfatizó frente a empresarios: “Si el crecimiento económico no es compartido, no es progreso”.



“Tenemos que construir colectivamente una sociedad que sea más justa, que tenga una distribución donde el crecimiento se comparta al mismo tiempo en el que se alienta a la inversión”, pidió el ministro a los empresarios.



En este sentido, Guzmán remarcó que “cada vez que Argentina tuvo un período en el cual hubo un crecimiento económico que no se distribuyó de forma razonable, no se pudo sostener en el tiempo”.



Por otra parte, el funcionario destacó que “ha sido muy importante para la Argentina poder ir transitando los procesos de resolución de deudas externas” y volvió a hablar del aumento generalizado de precios como un fenómeno mundial: “La inflación se ha convertido en la principal problemática a nivel global”, enfatizó.



Guzmán habló sobre una presentación titulada “Situación económica, perspectivas y oportunidades”, y la mayoría de las preguntas que recibió fueron sobre el impuesto a la “renta inesperada”, que enfrenta un rechazo generalizado de empresarios. “Si el crecimiento económico no es compartido, no es progreso; una sociedad que en serio no busca encontrar mecanismos para crecer en forma equitativa va a estar condenada a la ausencia de progreso”, afirmó el ministro.



Guzmán se mantuvo firme y aseguró que seguirá adelante con el proyecto, aunque también se analiza que podría ponerse en marcha por medio de la Afip y no de una ley.



Asimismo, planteó que se trata de “una situación excepcional, que nos genera un problema como sociedad, un problema distributivo. Esto se debe hacer de una forma que no desaliente la inversión, sino que la aliente”.



“No solamente se busca identificar, sino que, si ese mismo componente se reinvierte, la contribución sería menor, buscando alentar la reinversión de esa renta”, completó.



Proyección de la inflación

El gobierno prepara una revisión de la proyección de inflación que había sido incluida en la versión original del acuerdo con el FMI. Según las estimaciones “pre-guerra” en Ucrania, en diciembre de este año el acuerdo contemplaba que el aumento promedio de los precios se ubicaría en un rango de 38% a 48%. Ese cálculo quedó largamente superado.



El nuevo número de estimación de inflación se dará a conocer cuando concluya la misión del organismo, que será en las primeras semanas de mayo.