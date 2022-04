Un mes sin muertes por coronavirus en la provincia

sábado 30 de abril de 2022 | 6:05hs.

La provincia de Misiones cumplió ayer más de un mes sin notificar muertes por Covid-19 y se mantiene en un creciente descenso de los casos de la enfermedad desde febrero, luego del pico que hubo en enero. Se trata del primer mes sin víctimas mortales de la tercera ola.



Cabe recordar que el último deceso había sido informado el 26 de marzo y la víctima fue una paciente posadeña de 31 años que además de diabetes padecía asma y obesidad, también tenía su esquema de vacunación contra el Sars-Cov-2 incompleto.



Como cada viernes -desde hace un mes-, el Ministerio de Salud Pública compartió el boletín epidemiológico donde se reflejó que desde el 23 de abril hasta ayer se notificaron cinco contagios, que corresponden a las comunas de Concepción de la Sierra (1), Wanda (1), Oberá (1) y Posadas (2).



Así, la tierra colorada acumuló en este cuarto mes del año 26 contagios. Mientras que son 105 los pacientes con el virus activo, de los cuales tres están internados en centros de salud.



En tanto que desde la llegada de la enfermedad a la provincia -en marzo del 2020-, ya suman 83.973 casos positivos, 930 fallecidos y ya son 82.938 las personas que se recuperaron del virus.



Leve ascenso a nivel nacional

"Comenzamos a ver un aumento muy muy leve. Esto está dentro de lo esperable porque estamos entrando en el otoño-invierno", indicó a Télam Analía Rearte, directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud.



La especialista y funcionaria señaló que "desde el Ministerio sabemos que es esperable que haya un aumento de casos de Covid -no sabemos si este incremento implica que ya empezó o no- y lo que no sabemos es cómo será con la co-circulación de otros virus respiratorios, que también es esperable que aumenten su circulación".



"Se empieza a notar en las estadísticas un crecimiento de los casos detectados. Sin dudas, con los cambios de criterio en el testeo va a ser cada vez más compleja la detección, pero aún así en algunos distritos como la Ciudad de Buenos Aires ya comienzan a verse leves aumentos en las notificaciones y también en la positividad", indicó también a Télam, el contador Martín Barrionuevo, que analiza datos desde el inicio de la pandemia.



De acuerdo a su trabajo que toma como base las cifras del Ministerio de Salud, a nivel nacional la positividad pasó de 7% a principio de abril a estar hoy cerca del 10%, y lo mismo sucede en la Ciudad de Buenos Aires.