El gobernador dará fuerte impulso a nueva matriz productiva provincial

sábado 30 de abril de 2022 | 6:06hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad brindará mañana el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de Misiones. Se conoció que estuvo personalmente trabajando toda la semana en el informe que brindará. Se espera que sea un discurso dinámico, puntual, con lo realizado y con las propuestas previstas para cada una de las áreas de gobierno. Por lo tanto, no sería tanto un discurso enunciativo ni enumerativo como es tradicional, cuando suelen brindarse y detallarse datos, cifras, como si se tratara de un inventario. Más bien, quienes estuvieron cerca de los preparativos, afirman que se espera sea un discurso ágil, explicando hacia dónde irá dirigida la gestión.



Sin descuidar pilares básicos como el área social, salud y educación, se esperan anuncios en el área productiva de la provincia. Ello tanto enfocado en cómo hacer frente a las consecuencias de las emergencias agropecuarias, producto de un clima hostil con sequías prolongadas e incendios.



Es decir, sentar una nueva matriz productiva para Misiones. Esta cuestión ya se venía insinuando en las últimas horas, tras la asunción de Roque Gervasoni como presidente del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Ifai), quien afirmó que el gobernador le encomendó acompañar a los pequeños productores, estar por lo tanto en terreno, observar el desempeño de las chacras y asistirlos para crecer.



Por lo tanto, se espera que los anuncios sean importantes para todo el sector productivo.



Otras de las cuestiones como desafío para Misiones, ante una población mayoritariamente juvenil, es la generación de más oportunidades laborales, tema que según pudo saber El Territorio también formará parte del discurso del mandatario provincial que estaría abordando estrategias y fortalezas en general, para generar empleo con la intervención del Estado y del sector privado de la provincia.



En salud y educación

El sector de salud tendrá un capitulo muy especial en el discurso del mandatario provincial. Allí sí, deberá repasar todo lo que se hizo en medio de la pandemia. Se espera que sea con números comparativos de cómo se enfrentó la dura realidad que puso de rodillas al mundo, se podrá apreciar lo que hizo Misiones comparado a lo que ocurrió en el país.



En esto hay claras muestras de las oportunas inversiones que hiciera la Provincia para equipar con altas tecnologías los centros de salud de toda la tierra colorada, que mostró fortaleza como también lo hicieron los profesionales que se desempeñaron en los diversos ámbitos de la salud pública para dar contención y cuidado a todos los misioneros.



Educación es otro aspecto de gran relevancia para la gestión, por lo que se espera conocer los avances logrados en innovación y en la aplicación de la educación disruptiva pero también cómo queda posicionada la educación tradicional.



Está claro que habrá datos de fortalezas y debilidades. Por un lado, casi un nuevo desafío para la escuela tradicional en la provincia ante el impresionante e impensado crecimiento de la educación disruptiva, con el crecimiento de la escuela de Robótica, de Innovación, el Silicon Misiones, la participación de la industria. Para el sector, se esperan conocer más programas de estímulos para continuar con el desarrollo de la educación en Misiones.



Energía

Ante los citados desafíos de crecimientos, Misiones no puede estar con limitaciones con servicios de energía eléctrica. Potenciar este recurso representa uno de los grandes desafíos para la provincia. Allí, ingresa las exigencias desde el gobierno provincial a la Nación.



Desde la administración de Alberto Fernández se había ratificado el compromiso hacia Misiones para avanzar en la ejecución de obras eléctricas que necesita la provincia. A principio de este mes, Nación había ratificado con la Provincia algunas inversiones, por ejemplo, para la construcción de la línea de alta tensión 132 kilovoltios (KV) de 116 kilómetros entre la estación transformadora de San Isidro en Posadas hasta la estación transformadora de Oberá; esto es para fortalecer el tendido de alta tensión en la zona central y sur uniendo Posadas, Alem y Oberá. Del mismo modo se avanzó en la zona Norte, porque representan además las inversiones que están aguardando los industriales y empresarios de la provincia, al plantear que sin energía no hay posibilidades de crecimiento.



Los reclamos a Nación

A su vez, se espera que en el discurso se vean reflejados otros requerimientos que vino haciendo pública la provincia.



Como se informó la semana pasada, tanto el gobernador como el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, reclamaron al gobierno nacional apoyo al proyecto de ley que busca financiamiento para la llegada del gasoducto a Misiones, cuyo proyecto se extiende sólo hasta la localidad correntina de Paso de los Libres.



Quien es además el conductor de la renovación, el partido que gobierna la provincia, se había sumado al pedido reclamando urgente solución a las principales asimetrías con la provincia, desde aquella vetada zona aduanera comercial especial a una compensación energética a la provincia, más una nueva coparticipación para Misiones, contemplando el esfuerzo económico y ambiental que hace la tierra colorada.

Dos discursos anteriores

En la apertura de sesiones el 1 de mayo 2021, el gobernador Oscar Herrera Ahuad durante dos horas brindó informe anual ante la Cámara de Diputados de la provincia sobre todas las acciones desarrolladas en el último año de gestión. En ese lapso, dio a conocer la creación de dos subsecretarías y efectuó numerosos anuncios tanto sobre el cuidado de la salud, la economía, medio ambiente e innovación.



Un año antes, en 2020, su discurso duró una hora y allí instó a los misioneros a realizar un esfuerzo más en el cuidado personal y de toda la familia misionera ante la amenaza del Covid-19.



Por entonces, afirmó que Misiones, por inversiones anticipadas realizadas en recursos humanos y tecnología en salud, se encontraba en mejores condiciones para afrontar la pandemia.