Creación asiste a 90 niños por mes y necesitan donaciones

sábado 30 de abril de 2022 | 6:04hs.

A casi dos décadas de su puesta en funciones, el trabajo de la Asociación Civil Creación no se detiene, incluso van por más.



Luego de 15 años de subsistir a pulmón, la entidad que se dedica a ayudar a niños con cáncer y enfermedades en la sangre en Misiones, tiene desde 2019 su sede propia en calle Félix Bogado 1144 casi avenida Marconi de Posadas y ahora apuntan a que se inicien las construcciones para contar con un albergue propio en un terreno contiguo que recibieron en donación.



Marisa Omegna, actual presidenta, contó a El Territorio que aún están “a media marcha” con las labores diarias y aplicando todo los protocolos para evitar contagios de Covid-19 entre quienes asisten a la entidad.



“Estamos esperando a mayo para ver cómo siguen las cosas y si podemos abrir más. Todo depende siempre de lo que nos dicen desde el Sector de Oncología del Hospital Pediátrico”, señaló. Pero en ningún momento se detuvo la ayuda y acompañamiento a los niños y sus familias, quienes acuden al lugar con turnos agendados los días que deben ir al centro de salud para su tratamiento.



En Misiones cada año se diagnostican un promedio de 50 casos de cáncer en niños, la mayoría leucemia linfocítica aguda (LLA) y los pequeños deben atravesar tratamientos de entre dos a ocho años en promedio. Así, principalmente para quienes son del interior de la provincia y deben acudir hasta Posadas para tratarse, Creación se erige como un pilar más en la búsqueda de la curación.



“Ellos van a la mañana temprano al hospital a sacarse sangre o hacerse los estudios y nosotros, que estamos a tres cuadras del hospital, le damos de desayunar a los chicos, a los padres. Acá los niños se distienden porque es un ambiente lúdico, lleno de colores, cosa de que el chico pueda estar tranquilo hasta volver al hospital. Hay servicio de ropero, bolsón alimentario, higiene, asesoría legal, pelucas solidarias”, comentó Omegna sobre el sinfín de tareas que encaran.



“Tenemos peluqueros que están capacitados para trabajar con niños y la verdad es que es muy lindo ver la cara de los chicos cuando se ponen sus pelucas”, dijo la mujer, que además tiene un hijo sobreviviente de la enfermedad.



Al ser tan extensos los tratamientos médicos los casos se acumulan y los números son aleatorios, pero en promedio asisten a casi un centenar de niños y sus familias.



“Nuestra estadística mensual es por los bolsos de alimentos que entregamos, entre 90 y 95 cada mes. Pero los números van variando porque vienen a su tratamiento y no es que son todos los días los mismos chicos”, detalló sobre la labor social y continuó: “Acá viene gente de toda la provincia, muchos del interior que no conocen Posadas y el único centro de tratamiento está acá en el Hospital Pediátrico Dr. Fernando Barreyro, entonces vienen y ya pasan por Creación, buscan bolsas de alimentos, ropas, útiles escolares, tortas cuando es el Día del Niño, siempre que salen lo hacen con un juguete”.



Pero más allá de lo material les brindan asesoría de todo tipo para que puedan alcanzar “un buen baño instalado, una habitación para el chico. Todo lo que pueda necesitar una familia nosotros tratamos de gestionar y buscar soluciones” con abogados y otros profesionales que trabajan en conjunto con la asociación.



Donaciones

Todo lo que llega a los chicos y su familia es parte de donaciones. Si bien cuentan con un subsidio de la Defensoría de los Derechos del Niño que es cápita y la mitad de los alimentos entregados llega vía convenios entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Desarrollo Social, todo lo demás es por la solidaridad de las personas.



“El resto nosotros compramos; nosotros con las ferias y donaciones de las personas que traen alimentos no perecederos, leche, ropa, todo. Siempre decimos que no estaríamos donde estamos si no fuera por la solidaridad de toda la provincia que colabora cuando lanzamos campañas”, precisó y acotó que todo lo que sea nuevo en indumentaria va para el niño en tratamiento y las donaciones para el resto de la familia.



La ayuda se recibe de lunes a viernes de 8 a 11.30 en la sede de Creación. De esta forma la asistencia llega no sólo en cuanto a lo material sino que el acompañamiento es también social y emocional.



Por último, Omegna se refirió a las metas para lo que resta de este año. “Queremos lograr el albergue, que se comience a construir, eso es algo necesario. Conseguimos por donación de la Entidad Binacional Yacyretá (Eby) el terreno de al lado de donde estamos, así que vamos a poder tener mejor distribución para las habitaciones, ingreso de ambulancia, va a ser todo más cómodo, más aireado, ese es nuestro objetivo para que las familias puedan venir a descansar, higienizarse, lavar la ropa y volver al hospital. Tenemos el compromiso del Iprodha para la construcción en este nuevo terreno que ya tiene los planos aprobados. Y esperamos ansiosos esa construcción”, finalizó.

En cifras

50 En Misiones se diagnostican un promedio de 50 casos de cáncer en niños al año. Los tratamientos duran un promedio de dos años o más.

Para tener en cuenta

Donaciones

Actualmente reciben en donación ropa y calzados para niños y adolescentes.



Además piden ropa y calzados de adultos y artículos de bazar para la venta en una feria americana próxima a realizarse. Todo lo recaudado será para cubrir necesidades diarias, ya sea pasajes de colectivos o medicamentos, entre otras demandas. Creación está en calle Félix Bogado 1144 casi Marconi y también responden consultas a través de las redes sociales en Instagram o Facebook.