Gremios ponderan avances en derecho laboral y afirman que aún falta en lo salarial

sábado 30 de abril de 2022 | 6:04hs.

Un nuevo Día del Trabajador se conmemora este domingo y desde los distintos gremios de Misiones plantean la situación en la provincia, tanto en materia de derechos como en lo que respecta a lo salarial. Es que, según afirman, la legislación avanzó en cuanto al reconocimiento de las normas laborales, como el cupo para mujeres, entre otras aspectos. Sin embargo, hay puntos graves que siguen estando al tope de la agenda de los diferentes sindicatos por tratarse de cuestiones que aún restan resolver.



A nivel nacional, en tanto, los movimientos populares que integran la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) decidieron salir a la calle masivamente este 1° de Mayo, por lo que realizarán un acto frente al Ministerio de Desarrollo Social, en el que darán respaldo al proyecto del Ejecutivo destinado a capturar la renta inesperada y volverán a reclamar la sanción de leyes para la economía popular (ver Pág.11).



Avances y desafíos

“Creemos que en materia laboral se ha avanzado mucho en conquistas, como con las leyes de contratos laborales -20.744 - o la ley para erradicación de la violencia contra las mujeres -26.485-, además de la ley de cupo laboral para personas trans”, mencionó a El Territorio Jorge Almada del Frente Patria, en referencia al crecimiento en materia de derechos en lo laboral.



No obstante, en referencia a la cuestión salarial, Almada advirtió que “el poder adquisitivo de los trabajadores está disminuyendo, que hay una inflación que golpea al salario y eso creemos que es preocupante, nos afecta a los trabajadores y debemos tomar medidas de control de mercado interno y externo para dar cuenta de esta inflación y abordar la cuestión”.



“En Misiones también la inflación golpea los bolsillos, a las escalas salariales, y creemos que se deben tomar medidas por parte del gobierno nacional para atacar de fondo esta cuestión. Pero también desde el órgano provincial se debe atender a lo que tenga que ver con el acceso a los servicios para paliar esta situación de crisis”, agregó.



Otra de las cuestiones que plantearon es la de los juicios laborales. Domingo Paiva, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera (Soime), explicó que “es cierto que hay una ley laboral nacional de contrato de trabajo, en su reglamentación están estipuladas las normas en cuanto a derechos, obligaciones. Creemos que esa ley está bien pero está tergiversada, interpretada a manera de cada uno, dejando a los trabajadores al margen muchas veces de su legítimo derecho”.



“Ésta es la preocupación que tenemos en estos tiempos. Los juicios son muy largos, no se terminan nunca. En otras provincias de Argentina se resuelven más rápido los conflictos laborales, aquí en Misiones no, y también pasa por allí la necesidad de una adecuación para que la provincia pueda dictar una norma para que los juicios sean más rápidos. Eso también tiene que ver con la paz social y el derecho de los trabajadores y sus familias”, reconoció. En tanto, argumentó en que “desde la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Trabajo, como gremio siempre tuvimos atención, cada vez que recurrimos. Pero seguramente falta para que este derecho esté más cerca del trabajador, hay que acercar más a la gente para ayudar a impartir justicia a los trabajadores”.



Asimismo, de acuerdo a lo que indicó Mariana Lescafette, secretaria general del Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo (Semab), “desde el punto de vista de los trabajadores, entendemos que hubo avances y retrocesos en el derecho. En cuanto a los avances, podemos valorar la garantía de un seguro en el caso de accidentes laborales en Misiones, no sólo para empleados públicos sino en particular para los docentes que antes no tenían cobertura”.



“Respecto a lo salarial, hubo importantes avances en el reconocimiento de que el maestro de grado cobra menos de lo que trabaja. Trabaja 35 y hasta el año 2020 venía cobrando solamente 15 horas equivalente. Ahora se ha mejorado, aún es insuficiente pero se ha reconocido desde el CGE y el Ministerio de Educación la necesidad de equilibrar ese salario”, remarcó.



Al tiempo que adujo: “Falta mejorar mucho porque tenemos un estatuto que es una ley vigente pero no se está cumpliendo en algunos aspectos, como que el salario docente tiene que cubrir el costo de vida pero generalmente vamos detrás y no se puede llegar a equiparar, lo que es denigrante”.



Para mejorar

Mónica Gurina, dirigente de CTA Autónoma, indicó que “con respecto al reconocimiento de los derechos laborales en la provincia, la verdad es que va muy lento, los trabajadores estamos disputando apenas un salario para tratar de ganarle a la inflación. Mientras sucede violencia laboral, abuso de poder, mientras sigue habiendo discriminación contra la mujer y las disidencias, mientras sigue habiendo falta de cobertura de aseguradoras de riesgo para los estatales, inclusive en muchos casos para los privados también”.



“Tenemos un Ministerio de Trabajo que no ejerce la función de defender a los que menos tienen, a la parte débil de la relación laboral, que es el trabajador. El desafío que tenemos los trabajadores en Misiones tiene que ver con la construcción de convenios colectivos, con la defensa de los derechos día a día, la pérdida de los miedos y organización de los trabajadores”, atestó.



De igual forma, Aníbal Tato Zereztki, dirigente del Partido Obrero, apuntó a que en las ultimas décadas, “los trabajadores y trabajadoras venimos sufriendo un ataque al conjunto de nuestros derechos. En Argentina también se verifica esta situación, llevado adelante con una serie de intentos de reformas laborales que nos han ido deteriorando en los derechos”. “En Misiones, la situación es dramática para los trabajadores, pues el mundo del trabajo por fuera del marco legal, en negro, precarizado, ataña a una gran mayoría de trabajadores. Las instituciones del Estado, como el Ministerio de Trabajo, no hacen nada por defender y hacer cumplir las leyes laborales. La única salida es que los trabajadores se organicen de forma independiente a la burocracia sindicales y de los partidos patronales”, añadió.



Por su parte, José Giménez, secretario general de la CGT, afirmó que “la situación es sumamente preocupante, desde ciertos actores a nivel político, tanto los que están gobernando como los que pretenden gobernar con una reforma laboral, tratando de instalar que el movimiento obrero argentino es el problema del país y no se así”.



“El movimiento obrero no es el problema del país, sino lo es el alto costo impositivo, que no permite industrializar.”, destacó. Y contó que se conformó una mesa con la regional misionera que permite convocar en paritarias a los trabajadores con el gobernador. “Es muy importante para los trabajadores estar sentados en paritaria”, señaló.



Y recalcó: “Ojalá algún día vuelvan las grandes industrias que se fueron, pero tenemos que ser capaces de tomar el desafío para llevarlo adelante y lograrlo”.

Movilización en Buenos Aires

Los movimientos populares que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) decidieron salir a la calle masivamente por el 1° de Mayo. Realizarán un acto frente al Ministerio de Desarrollo Social, en el que darán respaldo al proyecto del Ejecutivo destinado a capturar la renta inesperada y volverán a reclamar la sanción de leyes para la economía popular. La concentración será realizada a las 14, con un escenario montado en la 9 de Julio y Avenida de Mayo.



“En medio del debate sobre los planes, creemos que es importante reafirmar nuestro perfil como trabajadores y trabajadoras. Reivindicamos el trabajo como ordenador social, reclamamos que el trabajo de la economía popular sea dignificado y planteamos además que este modelo tecnocrático centrado en las ganancias no se aguanta más, tenemos que poner al buen vivir como objetivo central”, señaló Gildo Onorato, secretario gremial de la Utep y dirigente del Movimiento Evita sobre los ejes de la actividad.