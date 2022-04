Nazarena Vélez: “Atenté mucho contra mi vida para gustar”

sábado 30 de abril de 2022 | 6:00hs.

Nazarena Vélez indudablemente integró ese selecto olimpo, que tanto gustaba difundir a los medios de comunicación hace unos años, de las mujeres más bellas y deseadas del país.



Hoy, a sus 47 años, la actriz y modelo reconoce haber sufrido para alcanzar esos exigentes estándares estéticos y que aprendió a quererse y aceptarse.



Acerca de ese proceso de transformación interna, expresó: “Me costó un montón, siempre fui muy acomplejada. No me miraba al espejo... Atenté mucho contra mí, contra mi vida, para gustar al afuera y a los estereotipos. Y cuando ves la muerte de un hermano, de una pareja, del padre de tu hijo, decís ‘¿Yo me quiero morir?’. Yo estoy desde hace un tiempo pasándola bien. Y si lo que refleja el espejo, la balanza o lo que digo no te gusta, mirá para otro lado, porque es mi vida, aprendí a quereme como soy”.