Desde Arsat prometen elevar la conexión a 100 gigas en Misiones

viernes 29 de abril de 2022 | 1:30hs.

La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA (Arsat), bajo la presidencia de Matías Tombolini, concretó ayer en el Centro del Conocimiento de Posadas la primera reunión de trabajo con la presencia del gobernador Oscar Herrera Ahuad.

El mandatario provincial destacó que Misiones viene desde hace tiempo apuntando a lograr “una provincia conectada e iluminada” y con ese fin se fueron buscando alternativas “pero faltaba ese motor tan importante como estar conectados y trabajando con Arsat”, puntualizó.

Justamente, Tombolini afirmó que se pretende que Misiones pase de tener 3 gigas de capacidad a 100 gigas y permitir a los usuarios de la provincia el acceso a la data center. Al respecto, Herrera Ahuad destacó que Arsat cuenta con un motor de base de datos impresionante que permitirá incrementar cantidad y calidad de volumen de información. “Misiones se ubica entre las tres jurisdicciones que ha dado mayor empleo formal en software en la Argentina y eso necesita conectividad”, dijo.

A su vez, Tombolini destacó el desarrollo de tecnología de la provincia. Justamente, el pleno del directorio reunido en Misiones forma parte del objetivo de escuchar a los sectores tanto público como privado para compartir avances en tecnología y comercialización.

Tombolini adelantó que en Misiones se trabajará en los próximos días en la antena de la estación de transmisión digital para que el servicio de TDA funcione bien, además de garantizar que la conectividad de banda ancha satelital en las escuelas “va a estar disponible aproximadamente a partir de octubre o noviembre de este año, al igual que el funcionamiento óptimo de la estación de trasmisión de la TDA”. Sobre estos proyectos habló Tombolini mano a mano con El Territorio:

¿En qué consiste este proyecto de conexión en escuelas de todo el país?



El Ministerio de Educación nos encomendó conectar casi 10 millones de estudiantes en toda la Argentina, más de 40.000 edificios educativos tanto por red de fibras como por satélites. En el caso de Misiones, son 1.912 edificios educativos, 168 por satélite, más de 112 por fibras. La idea es continuar trabajando con Marandú, con la producción de los servicios en conjunto con Arsat y con banda ancha satelital a partir de los servicios que prestan nuestros satélites que se están por poner en órbita que es el SG1, diseñado, fabricado y operado por científicos argentinos. Arsat es la gran autopista por donde transita los datos del país y los prestadores son los que arman como las colectoras para acercar el servicio domiciliario.



¿Qué inversión se destina para este proyecto?



La inversión a lo largo de tres años es de 345 millones de dólares en todo el territorio nacional. Además, atiende un proyecto educativo que lidera Misiones, que es bastante único porque tiene un vínculo entre tecnología y educación en esta provincia que no se encuentra en todo el país.



¿A qué apunta la presencia del directorio aquí en Misiones?



La idea de estar en Misiones es básicamente escuchar. Como empresa privada y propiedad del Estado somos todos accionistas y por lo tanto, la idea es saber qué no estamos haciendo y qué estamos haciendo bien para mejorar la relación de la compañía.



¿Y los principales objetivos 2022 para esta parte del país?



Llegar con la fibra óptica federal en Misiones. Hoy nosotros tenemos 3 gigas de capacidad y queremos llegar a 100 gigas. Y esto va a suceder en breve. Obviamente también interactuar con el Silicon en la provincia, trabajar con el Multimedios Sapem que tiene un equipamiento bastante único, como camiones satelitales que no tienen muchos canales públicos. Y mejorar la Televisión Digital Abierta (TDA), con esa inversión de más de mil millones de dólares de los argentinos, que de los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri y dos años de pandemia, no tuvieron actualizaciones. Queremos que se vea el mundial por la TDA, que se pueda dar de manera gratuita y ese es uno de los objetivos que estoy impulsando fuertemente. Además, lo otro es el Data Center más importante de América Latina que está en Benavidez, provincia de Buenos Aires.

En Arsat, en la medida que nosotros conectemos la red federal de fibra óptica a Misiones, también vamos darle acceso a servicios de prestación de nuestro data center que hasta aquí no era posible porque no teníamos la conectividad.