Día del animal: “Se debe denunciar la venta de animales silvestres”

jueves 28 de abril de 2022 | 20:04hs.

En Argentina el 29 de abril se celebra el Día del Animal en conmemoración del fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, abogado pionero en el país en la lucha por los derechos de los animales, derechos que aún son negados por los humanos, como por ejemplo el mascotismo.

Si bien muchos pecan de inocentes con la idea de tener un animal silvestre de mascota, el daño que se genera con esta práctica traspasa más allá del individuo en cautiverio.

“Lo que está generando es un daño, tanto al animal como individuo, como a la población a la que él pertenece y al ecosistema en el que se desarrolla. El animal se deprime, no va a tener la posibilidad de desarrollarse como ser, como especie a la que pertenece. El humano no le puede dar el cuidado que le daría la naturaleza y su población, tampoco la alimentación, la protección animal y la posibilidad de reproducirse, generar una variabilidad y que no se extinga la especie. Si ese animal sigue en el ambiente al que corresponde va a generar beneficios, como por ejemplo diseminación de semillas, polinización, cruzamiento entre las plantas, entre otros”, explicó la bióloga Patricia Sandoval.

Para que un animal silvestre llegue a una vivienda, éste debe pasar por situaciones límites provocadas por sus captores: la caza, el traslado y la venta clandestina. En este sentido, Sandoval explicó que de mil animales capturados, alrededor de 15 solamente llegan a ser vendidos.

“Existen muchos métodos de captura de los animales dependiendo de la especie y siempre la captura es un estrés para el animal y para la población. Si por ejemplo hay alguna población que está formada por algún macho dominante y para obtener la cría tienen que matar a la madre (si hablamos de mamíferos) y si el macho quiere defender su tropa, también tienen que matarlo. Por obtener un sólo animal generan un daño general a todo ese grupo. El animal capturado es llevado al máximo estrés porque a veces los mojan en agua fría, los meten en tubos, amontonados en baúl de auto. Siempre es una tortura, porque los trasladan con calor, sin agua y sin posibilidad de que respiren”.

Muchas personas que se encuentran con vendedores de animales silvestres y ven la situación en la que se encuentran los animales, los compran tratando de salvarles la vida, pero en realidad, lo que se hace es fomentar el tráfico de especies.

“No se debe comprar, porque con esa compra estamos generando el mercado, si no hay comprador no hay vendedor. Si nos ofrecen un animal lo mejor que podemos hacer es denunciarlo, al Ministerio de Ecología, a la policía más cercana, a los bomberos, pero lo importante es que en esas denuncias se sea preciso con las direcciones y si es posible hay que enviar fotos”, dijo la bióloga.

Para denunciar a vendedores o maltrato animal se puede enviar mensajes al 376-4883555 (Ecología te escucha). En el caso de que se encuentre algún animal silvestre en la ruta o ingrese a alguna vivienda lo mejor es comunicarse con las autoridades competentes que tienen profesionales que saben cómo manipular al animal y sabrán si se encuentra lastimado.

“Misiones tiene una ley de conservación y protección de la fauna silvestre y si alguna persona quisiera adquirir algún animal del estado natural, lo que está generando es daño”, sentenció Sandoval.