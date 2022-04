Insisten por la apertura del paso fronterizo Ituzaingó- Ayolas

jueves 28 de abril de 2022 | 19:57hs.

En la octava sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, la diputada ituzaingueña Silvia Galarza, presentó un proyecto de resolución donde solicita la apertura del paso fronterizo Ituzaingó- Ayolas. El pedido se basa en la decisión del Gobierno Nacional de habilitar la circulación vial de todos los caminos de fronteras en el país.

Galarza señaló que “mi solicitud, aprobada por el cuerpo parlamentario, está dirigida al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio del Interior y a la Dirección Nacional de Migraciones. El comercio lo necesita y más cuando estamos saliendo de una crisis de pandemia, además, los dos países habían resuelto la posible apertura para el 18 de abril, decisión revocada unilateralmente por autoridades nacionales a instancia de la EBY (Entidad Binacional Yacyretá) arguyendo razones de logística que precisan un rediseño de protocolo” señaló, y agregó que “esto es una situación gravísima, donde un organismo que no tiene competencias se arroga facultades de otro organismo, porque claramente la decisión de abrir y cerrar un paso fronterizo es del Ministerio del Interior a través de Migraciones”.

Días atrás, la Cámara de Senadores, también aprobó un Proyecto de Resolución presentado por senadores del Bloque de la UCR, que solicitaba a Yacyretá la apertura del paso fronterizo internacional de Ituzaingó – Ayolas. Lo propio también había hecho el senador nacional correntino Eduardo Vischi, en la Cámara Alta nacional.

Opiniones

El gobernador de Corrientes Gustavo Valdés expresó que "no tiene sentido" que Yacyretá continúe con el cierre para el ingreso al país por el paso Ayolas-Ituzaingó. "El paso está habilitado para salir, pero no lo quieren habilitar para entrar. Me parece que hay otras razones que van más allá de lo que están argumentando los funcionarios. Nosotros pedimos la apertura, pero hay caprichitos de algunos funcionarios", apuntó Valdés.

El intendente de Ituzaingó Juan Pablo Valdés dijo que “hay que encontrar un punto en común y ver cómo podemos coexistir entre lo que es la obra que se lleva adelante y los habitantes de Ituzaingó y Ayolas. Los que sabemos dónde está Añá Cuá vemos posible la reapertura porque

conocemos donde está ubicado geográficamente y por donde se pasa para ir a Paraguay y por donde se está realizando la represa" aseguró.

Por su parte, el intendente de Ayolas Carlos Duarte tampoco entiende la no apertura. "No puede ser que una firma de ambos presidentes sea borrada por el codo de un técnico". Duarte no descartó una reunión entre ambos intendentes perjudicados.

La Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, justificó que "la obra está avanzada en Aña Cuá y eso ocasiona inconvenientes relacionados con esos trabajos lo que impide que se pueda habilitar el paso en lo inmediato", explicando que “hay lugares con arena, con

escombros, con restos de obras. Es una cuestión meramente geográfica” descartando un pedido político. Y destacó que "cuando la obra haya casi finalizado o los directivos de Yacyretá den la autorización se habilitará, porque se trabaja con elementos que son peligrosos para el paso".

Durante la pandemia de Covid-19 el paso se cerró y, con la flexibilización de las medidas sanitarias en las fronteras tras la caída de la curva de

contagios, el Gobierno de Corrientes solicitó su apertura, la cual aún no se ha realizado. Desde la embajada argentina en Paraguay indicaron que se abriría luego de culminarse las obras de Añá Cuá.