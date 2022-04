Día del Repuestero: Manos femeninas al frente del local

jueves 28 de abril de 2022 | 15:30hs.

Hace bastante tiempo que es común ver a mujeres en todos los rubros y han demostrado que ningún trabajo tiene género. En el mundo automotriz las mujeres ingresaron en el siglo XIX, aunque el imaginario social siempre vinculó esta actividad con lo masculino. Mujeres repuesteras hay varias y en Posadas se las ve detrás del mostrador asesorando y también algunas se animan a hacer un service del vehículo.

Quien fue aprendiendo desde cero fue Sofía Salom, que por las vicisitudes de la vida se vio ante la necesidad de comenzar a trabajar en el rubro de su esposo, Néstor Ramos, que ya tenía varios años en la venta.

“Él atendía solo y yo al principio no entendía nada, pero me puse a mirar, a preguntar y a leer. Comenzó como una pasión porque me puse a investigar, a mirar videos y empecé a aprender”, recordó la actual repuestera, que comentó además sobre la importancia de tener el impulso necesario para empezar a trabajar en un ambiente desconocido.

“Primero cuidaba el mostrador y mi marido fue el que me dio el incentivo para comenzar a ocuparme de más cosas. Él me anotaba todos los aceites, que era lo primero que miré, y yo pensaba que no iba a poder aprender porque era un montón, pero él me puso cartelitos en cada caja y más o menos es lo primero que empecé a despachar porque leía los carteles y después fui estudiando”.

Al principio, cuando los clientes llegaban al local preguntaban por “el señor” que los atendía siempre y dudaban de las respuestas que brindaba la nueva repuestera. Con el paso del tiempo vieron que lo ofrecido por Sofía no presentaba inconvenientes y se fueron adaptando a la nueva vendedora.

“Empezaron a tomarme más confianza y por supuesto hasta ahora hay clientes que me siguen haciendo chistes. No creo que haya clientes que prefieran la atención de un hombre, pero por ejemplo el trabajo del service del auto están acostumbrados a que lo haga mi marido, es un trabajo mas de fuerza, pero hay muchas mujeres mecánicas que lo realizan muy bien”, expresó Sofía, que en la actualidad ya lleva 12 años como repuestera, asesorando y vendiendo productos.

Algunas mujeres también muestran un poco de sorpresa ante la atención de una mujer, pero agregando una valoración destacable.

“A veces les acerco el limpiaparabrisas, les cambio, y se sorprenden. Les gusta cómo te desenvolvés y las explicaciones que uno les da para orientarlas de que lleven el mejor repuesto”.

En 1903 Mary Anderson dio vida al primer brazo con hoja de goma que podía ser activado desde el interior para limpiar los vidrios ante una tormenta. Una década más tarde, Charlotte Bridgwood lo actualizó y lo hizo operable electrónicamente. Hoy son muchas las mujeres que como Sofía investigan sobre el funcionamiento de un automóvil y encuentran el objeto necesario para su mantenimiento.