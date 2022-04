Carlos Castro: “hay que hacer una autocrítica y ponernos a trabajar en nuestro sistema educativo”

jueves 28 de abril de 2022 | 12:55hs.

Tras los resultados de los exámenes que fueron llevados a cabo en noviembre pasado, desde educación indicaron que comenzarán a reforzar esas áreas y además indicaron que comenzarán a realizarse capacitaciones para docentes.

En esa línea, desde la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), indicaron que todos los sectores de la educación deben hacer una autocrítica y que si bien hubo una pandemia donde la educación se basó en la virtualidad, estos resultados son una consecuencia del trabajo previo y durante el Covid-19.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Carlos Castro secretario general AMET, manifestó que estas pruebas llevadas a cabo en alumnos de cuarto grado de primaria y tercer año de secundaria son un “indicador”, para saber cómo actuar de “ahora en adelante”.

“Asumir una pequeña autocrítica o una autocrítica desde el lugar que le toca a cada uno para poder plantear como corregir estos valores, nosotros puntualmente en AMED, siempre prefiero centrarme en lo que corresponde a secundaria y en nuestro caso secundaria técnica, ya veníamos planteando la necesidad de revisar distintos tipos de análisis de cómo viene la educación nuestra y de los cambios que tenemos que asumir y llevar adelante. Hacer un análisis profundo de esto y comenzar a tomar medidas para corregir lo que se pueda y lo que se tenga que corregir, pero claramente ya había como un anticipo de que en estos números podían ser estos que se presentó”.

En cuanto a los resultados, Castro manifestó que no se vio sorprendido por los resultados y resaltó que en el caso puntual de la educación técnica, los alumnos tienen la necesidad “del trabajo práctico en su formación”.

“Presumíamos que íbamos a tener un impacto negativo, este tiempo más allá de las herramientas de la virtualidad trató de compensar, nosotros notamos y marcamos que iba a ser insuficiente, es por ello que éramos uno de los primeros sectores que convocamos en plena pandemia, en lo más duro, obviamente con los cuidados necesarios y los protocolos, la necesidad de la vuelta a la presencialidad porque era muy difícil llevar adelante un proceso”.

Por otra parte explicó que más allá de los resultados que tuvieron estas evaluaciones, el trabajo en profundidad no se debe basar solamente en las materias evaluadas (lengua y matemática), sino que debe haber “cambio más profundo”.

“No se puede negar que hubo un cambio y que esos cambios vinieron para quedarse, no son cambios que uno dice ‘estamos volviendo a la normalidad’, uno ve que esa vuelta no es volver a lo que teníamos antes, porque en ese antes que teníamos ya se planteaba la necesidad de un cambio”, dijo y detalló “lo que tenemos que marcar como específico es la tecnología en el mundo de los chicos, de los jóvenes, no hay mucho más para darle vuelta y eso en el sistema educativo todavía estamos en los primeros pasos. Si bien lo que nosotros planteamos es que hoy en día hay una transformación del proceso, pero es sumamente complicado sobre un esquema de educación tradicional. Todo eso implica que lo que tomemos notas de los valores negativas, hagamos una autocrítica y ponernos a trabajar ya en los cambios que necesita nuestro sistema, las capacitaciones que necesitan los docentes, infraestructura en los establecimientos, en fin un abanico muy grande que no va ser posible que lo asuma un solo componente de todo el sistema”.