Proponen la digitalización del peso argentino y la utilización del Peso Argentino Digital

jueves 28 de abril de 2022 | 12:30hs.

La Fundación Inclusión Productiva impulsa un proyecto por el que se propone la digitalización del peso argentino y la utilización del PAD (Peso Argentino Digital). Se trata de una iniciativa que le permitiría al estado recaudar entre u$s50.000 y u$s80 millones por año.

La propuesta ya se dio a conocer ante la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión Industrial Argentina (UIA). A modo de reemplazo se crearía una moneda virtual que se administraría con una tarjeta.

El exdirector del Nuevo Banco del Chaco y presidente de la fundación, Carlos María De los Santos, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Lo que nosotros queremos es que quede claro que no buscamos una alternativa tecnológica por la herramienta en sí, lo que nosotros hemos querido buscar es una manera que nos permita crecer y desarrollarnos en nuestro país. Nosotros necesitamos un crecimiento y desarrollo económico entonces para lograr esto hemos tomado el peso argentino digital como una herramienta”.

“Si yo llevo toda la plata a los bancos y elimino la circulación del billete logro que todos los movimientos queden grabados y se termina el déficit fiscal porque no solamente paso a eliminar el déficit sino que paso a tener un superávit fiscal que me permita bajar los impuestos. Desde el punto de vista financiero me aumentaría el sistema financiero de una magnitud que hoy es aberrante que representa solamente el 4% del Producto Bruto y pasaríamos a tener uno que realmente pueda cuidar al inversor pagándole el plazo fijo por la inflación más un interés y tener una tasa de interés negativa en los créditos que realmente me permita crecer y desarrollar, esto es básicamente el objetivo del PAD”, acentuó.

Además apuntó que no sólo se busca una herramienta tecnológica sino aplicar la tecnología para el bienestar de todos los argentinos, “a las criptomonedas las desechamos porque depende de bases internacionales, hoy tenés tres bases internacionales de las cuales podes moverte con criptomoneda y a mí no me quedan los movimientos grabados, yo ni siquiera puedo acceder a eso entonces el punto de fiscal no me serviría y desde el punto de vista financiero tampoco me serviría”.

Modo de funcionamiento

De los Santos también agregó que la manera en que funcionaría es a través de todas las aplicaciones que tiene hoy el sistema financiero más la que lógicamente de 24 horas van a implementar para dar un mejor negocio.

“Habrá que buscar todas las alternativas para enseñar, para educar y que los bancos realmente abran las puertas y pongan educadores para facilitar las operatorias. Lo que nosotros hemos buscado, es más que buscar enemigos, buscar una herramienta que nos solucione hoy el problema de crecimiento y desarrollo”, refirió.

Finalmente destacó que los bancos se sentirían fortalecidos, “hay temores pero nosotros lo que queremos es justamente tener una herramienta que sin especificar podamos bajarle los impuestos a la pequeña y mediana empresa para que puedan vivir con dignidad, sin violar la ley, que les permita tener rentabilidad y no como ahora que lo obliga a cerrar las puertas o delinquir evadiendo impuestos”.