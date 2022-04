Recolectan víveres y ropas para familia carenciada en Santa Ana

jueves 28 de abril de 2022 | 10:05hs.

Una familia de Alem que actualmente viven en la localidad de Santa Ana dejó evidenciada la pobreza en la que viven cuando uno de los pequeños de 4 años se extravió.

Matías es el más chico de 4 hermanos y en el momento de ser encontrado había acudido a visitar a su padre en Alem junto a sus tres hermanos de 6, 8 y 16 años, todos de muy humildes condiciones, por lo que los mismos uniformados iniciaron una campaña de donaciones de mobiliarios, material de construcción, ropas, víveres y otros elementos de primera necesidad.

El niño había sido encontrado por una patrulla preventiva el pasado 20 de abril a la tarde, estaba solo y no sabía regresar a la casa del padre quien también está en una situación extrema de pobreza luego de averiguaciones por la zona de Picada Sueca de Alem, pudieron dar con el progenitor a unos seis kilómetros de donde habían dado con el menor.

A partir de ese momento la Comisaría de la Mujer de Alem, Policía Comunitaria y LA comunidad se unieron para realizar una gran campaña solidaria, es así que se recaudaron artículos, los que fueron entregados a la madre de los hermnos en la localidad de Santa Ana.

El Territorio dialogó con Daniela Messeti, secretaria de Niñez y Adolescencia del municipio de Santa Ana quien dijo: "la familia vino de Alem a nuestra localidad en busca de una mejor vida ya que la madre de los chicos manifestó que allá no recibía ningún tipo de ayuda y que una hermana de la mujer que vive acá le dijo que vengan. Nosotros no acercamos a dialogar con la madre y ella nos comentó que ellos no van a la escuela, les falta atención médica, entre otras cosas, lo que claramente una situación difícil y lo más importante ahora es lograr que esos chicos vayan a la escuela, que se estabilicen y que no anden solos así para evitar males mayores", destacó.