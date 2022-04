Los adolescentes son los más reticentes a recibir las vacunas

jueves 28 de abril de 2022 | 8:23hs.

Del 23 al 30 de abril de 2022, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), junto con los países y territorios de la Región de las Américas y sus socios, celebra la 20° Semana de Vacunación en las Américas (SVA) y la 11° Semana Mundial de Inmunización con un llamado a la acción: “¿Estás protegido? Ponte todas tus vacunas”. El lanzamiento en Misiones se hizo ayer en Puerto Iguazú con un fuerte énfasis en la importancia de la inoculación en toda la población.





En todo el mundo -y la tierra colorada no es la excepción-, la llegada de la pandemia y el miedo al contagio del coronavirus trajo como consecuencia el descuido en la salud y en prevención de otras enfermedades.



Si bien hay una alta deficiencia en la aplicación de todas las vacunas del calendario, en las campañas y recorridas que hacen los agentes de salud para revertir la situación, se encuentran con bastante resistencia en los adolescentes en la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que previene -entre otros varios- el cáncer de cuello uterino. Aunque sostienen que llevan un buen porcentaje de chicos vacunados.



“Trabajamos desde la concientización sobre la importancia de la aplicación de la vacuna del HPV, para evitar el cáncer de cuello uterino, con charlas y con búsqueda activa, pero es público más difícil de alcanzar”, explicó Roberto Lima, jefe de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. Sobre la razón, sostuvo que los chicos son, en general, más reticentes a cualquier vacuna y, al mismo tiempo, quieren decidir sobre sus cuerpos.



La vacuna que previene el VPH en Misiones y en el país está incluida en el calendario obligatorio de vacunación de manera gratuita, tanto para las niñas como los niños de 11 años. Consta de dos dosis con seis meses de intervalo entre ellas. hasta los 13 años para acceder a este esquema de vacunación de dos dosis, mientras que desde los 14 años ya tienen un esquema ampliado de tres dosis.



Sin embargo, Lima recalcó que en la provincia existe una muy buena aceptación de las vacunas, más del 80% de la población está inoculada y se trabaja para aumentar el porcentaje. “Se trabaja para llegar a todos con la vacunación, pero llegar al 100% es una utopía ya que muchas personas se niegan a ser vacunadas por diferentes creencias o motivos”.



Remarcó que es vital reforzar la importancia de la vacunación ya que con ello se evitará el resurgimiento de aquellas enfermedades que pueden ser prevenidas. Por ello el departamento de Inmunizaciones de la cartera sanitaria está trabajando en campañas en las escuelas y vacunación en terreno casa por casa a fin de que todos los niños y adolescentes completen el calendario de vacunación.





“Estamos trabajando en las escuelas, en terreno con el fin de completar el calendario de vacunación, que estuvo postergado por la emergencia sanitaria. No es que no se aplicaron otras vacunas, simplemente se priorizó la vacuna contra el covid-19 por la emergencia epidemiológica. Además hubo muchas personas que por miedo al contagio postergaron la aplicación de las vacunas”, dijo Lima.



Asimismo, Lima recalcó que se aplicaron más 2 millones de dosis contra el Covid-19. “Teniendo en cuenta que no es una vacuna obligatoria se ha avanzado bastante con la inoculación, estamos abocados a que las personas completen el cronograma y se apliquen el refuerzo. Hay que ser claros respecto a la importancia de las vacunas, gracias a la inoculación hoy no tenemos personas en terapia intensiva y cada vez se registran menos casos pero no tenemos que relajarnos, debemos completar el cronograma para mantener la curva epidemiológica”, cerró.



Lanzamiento oficial



El lanzamiento de las actividades se llevó adelante ayer, se realizó un acto en el Centro de Eventos y Convenciones del Amerian Portal del Iguazú donde el personal esencial completó su calendario de vacunación, recibió la vacuna antigripal y finalizó el cronograma con la aplicación de la dosis refuerzo de la vacuna contra el Covid-19.





La Semana de la Vacunación en las Américas tiene como objetivo lograr que los ciudadanos completen su calendario de vacunación buscando prevenir enfermedades. Esta semana en todos los países se realizan acciones colectivas necesarias y promover el uso de vacunas para proteger a las personas de todas las edades contra las diferentes patologías.



Desde el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia trabajan en principio en la concientización sobre el valor de las vacunas y la inmunización. “La salud no es ausencia de enfermedad, sino que es un conjunto de acciones que permiten al ser humano mantenerse en estado saludable”, recalcó en el acto apertura el Ministro de Salud misionero, Oscar Alarcón, quien también destacó que la salud es una de las políticas más importantes para el gobierno provincial al recalcar que cuentan con 1.460 agentes sanitarios en la provincia.



Uno de los objetivos más importantes de la acción llevada adelante en Iguazú es la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla, enfermedad que preocupa en gran manera a la provincia por la cercanía con Brasil que recientemente registró casos. Es por ello que la actividad se centró en inocular al personal esencial que generalmente está de paso en la ciudad de las Cataratas y no cuenta con la protección necesaria, lo que significa estar en riesgo.



Al respecto, Juan Castelli, titular de la Subsecretaría de Estrategias Sanitarias, recalcó la importancia de contar con la vacuna contra la fiebre amarilla. “Es una sola dosis y están inmunizados de por vida, lo importante de la aplicación de esta vacuna es no extraviar el calendario, porque existen países que exigen esta vacuna para el ingreso a su territorio”.





Luego del acto, se realizó un operativo de vacunación similar en la comunidad Yryapú, promoviendo la inoculación en el pueblo originario.