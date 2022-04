El pádel como vinculante escolar

jueves 28 de abril de 2022 | 6:00hs.

Se vuelve a la escuela no sólo con la mochila y los útiles escolares. Se la piensa no sólo desde el guardapolvo, los rígidos horarios, los planes educativos, la fila de bancos, el dar el presente. Se vuelve a la escuela de la mano de deportes no convencionales con maestros que buscan la excelencia junto con mayores y mejores aprendizajes. Pensado como una forma de vincular después del largo período en que no se asistió a clases por el tema de la pandemia. Se vuelve con todas las pilas y también con las paletas, siempre dispuestos a la sana competencia y con el deseo de aprender.