Precios muy diferentes para lograr cargar combustible en Misiones

jueves 28 de abril de 2022 | 6:04hs.

Quien tenga un vehículo y deba cargar combustible con frecuencia en Posadas sabe que debe armarse de paciencia y esperar algo de suerte para encontrar lo que necesita. Generalmente el carburante más vendido es la nafta súper, que en las estaciones YPF de la capital provincial se vende a 120,7 pesos por litro. Pero en general, el producto más económico es también la figurita más difícil de las estaciones. En su falta se suele ofrecer con frecuencia la alternativa a cargar nafta premium a 145 pesos el litro. Pero también es difícil encontrar este combustible, que se vende con mayor demanda a los clientes extranjeros.

Al no encontrar el insumo vital para los motores, los conductores deben recorrer Posadas para encontrarse con otros precios, muy diversos tanto por la compañía petrolera como por la estación en particular que los ofrezca. Así por la nafta súper de estaciones con bandera de petroleras privadas se pueden ver valores como $126, $130, $142 o $149. Y de no conseguirse ninguna súper, se puede terminar pagando por caso hasta 155 pesos por el litro de una nafta premium, para al menos salir del paso. Desde el sector de estaciones de servicio se explicó que estos mayores precios se aplican por la decisión de los propietarios para defender la capacidad de compra de los combustibles. Así se explicó que el mayor valor también refleja la necesidad de cubrir gastos de aprovisionamiento futuro de los carburantes.

En general las estaciones que ofrecen los productos más caros son las últimas que concentran fila de automovilistas tanto locales como extranjeros. Pero aún así hay veces que se quedan sin productos para la venta.

Saliendo hacia localidades del interior de Misiones, las diferencias de precios se siguen marcando y en general los valores terminan siendo más altos. Llegando al extremo en la zona Norte de ver las mayores diferencias en precios como efecto de la alta demanda de consumidores brasileños.

Por caso, al visitar Leandro N. Alem y poder cargar nafta súper el automovilista deberá pagar 123,2 pesos por litro. De recurrir a otra estación, por ejemplo de la petrolera Dapsa, el valor es el mismo, 123,2 pesos por litro. La cosa cambia en otras localidades como por ejemplo en Jardín América, ya que si no se consigue la súper de YPF a 123,2 pesos, se deberá recurrir a una Axion para pagar un producto similar a 126,9 o a una estación de la petrolera Shell donde la nafta más barata vale 135,9 pesos.

Si el automovilista sigue viajando hacia Puerto Rico puede encontrar una estación Shell con la nafta súper a 132 pesos por litro. Vale recordar que en general los valores de las estaciones YPF mantienen uniforme sus precios en las localidades del interior misionero.

Llegando a Montecarlo la nafta súper en la estación Shell de la localidad se ofrece a 135 pesos. La localidad cuenta con tres estaciones de servicio y como ocurre en otras ciudades cuando la nafta más económica se agota, los consumidores recurren masivamente a cargar a las estaciones con precios superiores.

En tanto hacia Bernardo de Irigoyen se observan mayores contrastes, ya que una estación de servicio de la petrolera Dapsa ofrece la nafta súper a 165 pesos por litro. En el local el precio de la nafta premium llega a los 180 pesos por litro.

Pero aunque el valor es notoriamente alto, en Puerto Iguazú la diferencia es todavía mayor. En una estación de la marca Fuels el valor de la nafta súper llega a los 175 pesos.

Iguazú lidera ranking de precios

En Iguazú los precios de los combustibles no influyen en la elección de los clientes al momento de llenar el tanque, ya que el desabastecimiento obliga a los ciudadanos a cargar combustible en la estación que cuente con los productos. Existe diferencia en el valor por litro en las diferentes empresas, la más económica es la YPF.

La estación de servicio fuels es la que tiene el combustible más caro, el costo es de 175 pesos el litro de nafta súper y 175 el litro de gasoil, es la única estación que no tiene precio diferenciado para brasileños y paraguayos, es por ello que la mayoría de sus clientes son extranjeros o personas que utilizan el combustible para trabajo, en tanto las otras estaciones cuenten con los productos, en caso contrario la demanda aumenta.

Por su parte, la estación de servicio Shell ocupa el segundo lugar en lo que a valores respecta: el litro de nafta súper alcanza 139 pesos y la V Power 159.

Cabe aclarar que el ciudadano extranjero sólo puede comprar V Power al valor de 185 pesos.

Ya en las estaciones YPF, el costo del litro de nafta es de 123.2 y la V Power alcanza 147,80. El calor para extranjeros es de 190 pesos por litro.

Incrementos influyeron más en la tierra colorada