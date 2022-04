Se dispara el cobro del plus médico: llega hasta $2.500

jueves 28 de abril de 2022 | 6:05hs.

Desde el Colegio Médico no están de acuerdo con el cobro de plus. Foto: L. Ferreyra

La problemática del sector de la seguridad social y el vencimiento de pagos de los honorarios médicos es un asunto que viene hace unos años generando conflicto. No sólo para los prestadores sino también para los pacientes, que son quienes sufren a fin de cuentas el elevado pago por las atenciones. En Misiones la tendencia del cobro de plus va en alza, y así también se vive un éxodo de los profesionales de la salud de las obras sociales, que optan por atender las consultas de manera particular, cuyo costo puede trepar hasta 5.000 pesos dependiendo de la especialidad.

En relación a los precios del adicional que para este mismo período del año en 2020 se cobraba 500 pesos, el valor actual del plus (además de la orden médica) ronda entre los 1.500 y 2.000 pesos (ver El drama en números).

En el medio está el proceso inflacionario del país en el que los precios de los insumos y alquileres no hacen más que subir.

Luis Flores, presidente del Colegio Médico de Misiones, en comunicación con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, manifestó gran preocupación ante la situación generada en los últimos tiempos respecto de la cantidad de profesionales de la salud que abandonan las obras sociales, a causa de que consideran demasiado bajos los aranceles que perciben, eso sin tener en cuenta la demora en los cobros.

“El 90% por ciento de los profesionales prefiere no trabajar con las obras sociales, no es sólo honorarios, el retraso en los pagos es notable y también la parte judicial”, señaló Flores haciendo referencia a los juicios que deben afrontar los médicos por las malas praxis y los reclamos por cobro de plus en la consulta.

Otro punto importante tiene que ver con la especulación individual de cada profesional, dado que el pago de honorarios debe estar establecido por la mesa directiva que nuclea a las principales organizaciones médicas de la provincia.El incumplimiento de este monto fijado es lo que genera la disparidad en relación a los precios que los pacientes deben abonar al momento de ir al consultorio.

Al respecto, Flores dijo que “en la próxima reunión de mesa directiva se va a fijar el honorario ético que a nivel nacional ya se fijó”.

Pormenores del conflicto

Según entiende el profesional, este desproporcionado escenario va a encontrar solución al momento en que se realice una correcta paga de los honorarios que corresponden a los médicos por la tarea realizada. Este es parte de los reclamos que vienen dando los especialistas de la salud, a través de las instituciones que los agrupan, frente al desfinanciamiento marcado dirigido a este sector de la economía.

“Pedimos que nos aumenten los honorarios, el Colegio de Médicos no está de acuerdo con el cobro del plus pero ocurre por la gran distorsión con respecto a los honorarios”, acentuó.

En este sentido, no hay excepciones entre las coberturas médicas. La principal diferencia radica en que las prepagas tienen un ingreso financiado por la afiliación, lo que les permite poder planificar de una manera más óptima.

Sin embargo, los ingresos los regula la Superintendencia de Servicios de Salud, que realiza un aumento anual que va escalonado y que queda por detrás del costo de vida de quienes practican la profesión.

A esto se suma que la mayor parte de las grandes coberturas de salud son de la ciudad de Buenos Aires, por lo que se dificulta poder realizar los reclamos a cada una en particular.

Esta situación es una realidad que la viven todos los profesionales de las provincias del interior, no sólo de Misiones. En consonancia con el cumplimiento de los pagos, Flores destacó que “si bien pagan los honorarios muy bajos, el Pami e IPS son las obras sociales que más cumplen con los tiempos de pago”.

Nuevas decisiones

Por otra parte, Ubaldo Astrada, presidente del Círculo de Médicos de la Zona Sur, apunta a que la cuestión de fondo que acarrea esta problemática es la desfinanciación de la salud pública, más precisamente la seguridad social, por parte del aparato estatal.

Asusta reconocer que, si la situación continúa, cada vez más serán los profesionales que abandonarán las coberturas por las consultas como particular. “Muchos colegas han empezado a evaluar que atendiendo pacientes de forma particular, se atienden menor cantidad, pero nos llevamos la plata en el bolsillo y no tengo que esperar a que la prepaga me liquide los honorarios.”. Esta es una práctica tentadora dado que en ocasiones lo depositado por las prepagas no llega ni al 50% de lo que se define como honorarios por las instituciones que representan a los médicos.

Ante este creciente abandono de las obras sociales, se pone de manifiesto la necesidad de encontrar una salida que sea superadora. En este aspecto, Astrada se siente esperanzado de que, más temprano que tarde, se modifique el financiamiento de la salud. “Una posible solución podría ser un tipo de aporte mixto a la seguridad social en el que, además de la contribución del empleador y trabajadores, exista un fondo de recaudación impositiva que ayude a la ecuación para poder cubrir los honorarios médicos de una manera más eficiente”.

Valor ético de consulta

En la provincia desde julio del año pasado está vigente la resolución N° G 033/20201, que establece los aranceles mínimos de los honorarios médicos, cuyo tarifario fue consensuado y aprobado por la mesa directiva del Colegio de Médicos de Misiones.

Se trata de un monto mínimo que regula la actividad, en tanto en el sector privado y de manera particular el profesional fijar sus propios cánones.

De manera que, aun sin actualización, los valores descriptos en la página web del Colegio son: consulta médica diurna 1.900 pesos y nocturna:2.600 pesos; consulta especialista diurna 2.700 pesos y nocturna, 3.200 pesos; consulta domicilio diurna, 3.700 pesos y nocturna, 3.900 pesos, y la guardia médica 34.000 pesos.



Las consultas en la actualidad

Desde El Territorio se realizó un relevamiento del costo de las consultas médicas brindadas por profesionales de la salud en la ciudad de Posadas. Si bien este estudio no tiene la rigurosidad científica, sirve como un análisis a partir del cual se puede evaluar la problemática referida.

Se relevaron las especialidades de mayor interés, entre las que se encuentran la oftalmología, odontología y gastroenterología. Los datos arrojaron que una consulta ronda hoy los 1.500 pesos en estas disciplinas siendo poseedor de una obra social, y 2.500 pesos si la atención se realiza como particular o incluso hasta 5.000 pesos.

Esto significa un 300% en relación al año 2020, período en el que se decretó la pandemia y se hizo un relevamiento similar por este medio.

