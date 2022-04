¿Qué hacemos con nuestro pasado?

jueves 28 de abril de 2022 | 6:00hs.

osotros los misioneros tenemos un pasado muy interesante y voluminoso… A los pueblos originarios se le fue sumando con el transcurrir de los tiempos una gran cantidad de nuevos habitantes y distintas maneras de habitar. Si contamos a los de la época de los jesuitas, luego de los inmigrantes y cuando finalmente tuvimos el control de nuestro destino provincial a instancias de la provincialización y todo lo que vino después, lo nuestro es notable y probablemente durante algunos tramos, diferente del resto de la Argentina.

Es cierto, la provincia de Misiones cuenta con un muy importante acervo cultural cuya importancia indica que debe ser conservado en espacios físicos o virtuales, fijos o móviles y divulgados con el objetivo de mostrar que pueblo misionero y Misiones tienen una rica historia para contar. ¡Y es mucha!

Los museos son la caja fuerte donde se conservan los tesoros de cada localidad, no para encerrarlos y que allí permanezcan sino con el fin de que sirvan al estudio, preservación, visitas y otras maneras de educación no formal, es decir, que no se imparte en las aulas. El equipo de Investigación del MMM3 Registro, Catalogación y Protección de la Arquitectura del Movimiento Moderno de Misiones, dependiente de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la FHyCS-Unam, lo sabe y por ello desarrolló un conjunto de investigaciones relacionadas con ese pasado, y de cómo de éste se obtuvieron objetos patrimoniales que nos ayudan a pensar nuevos espacios de resguardo de ese patrimonio misionero.

Siguiendo con está línea, arquitectos, especialistas en turismo, antropólogos e historiadores proponen para el territorio misionero un conjunto de museos en los que se pueda resguardar el pasado de la región y divulgar su contenido. Lo que ellos tratan de hacer es desentrañar algunos de los registros urbanos que tiene cada localidad y cuáles son los espacios de preservación que la misma posee y entonces, definir qué temática museística falta, y por ello se debería proponer. Otro punto a decidir, en ese sentido, es revelar las diferencias que estos nuevos y posibles museos urbanos tendrán con los que ya tiene la ciudad, si los hubiera.

Una última instancia corresponderá al preguntarnos sobre en qué espacio disponible podría desarrollarse, y eso puede o no ser un obstáculo en la medida en que podemos encontrarnos con muy diferentes situaciones, como ser, por ejemplo, si ya hay algún lugar propicio para su ubicación.

En función de esto último, la cantidad de destinatarios es relevante para una primera aproximación en relación a la cantidad de población que aloja esa ciudad.

Teniendo en cuenta la experiencia local de la provincia de Misiones, se habla de un “crisol de razas” y de un pueblo con “multidiversidad cultural”. La experiencia histórica de Misiones alberga elementos de la historia mundial, iberoamericana, regional y local. La provincia de Misiones tiene, desde los momentos de su conformación geográfica, política y económica en el siglo XVII, una proyección universal. Esto es todo un capital simbólico, el cual se encuentra en las danzas, la música, la escultura, la lengua, la ciencia y los saberes en general de las personas que habitan el suelo misionero.

Si se hiciera museos en las localidades de Posadas, Eldorado y Aristóbulo del Valle, las significaciones o capital simbólico de los pobladores de la provincia de Misiones se reunirían en escenarios interconectados, tanto para el sector público como para el sector privado. Esto generaría cargos y funciones de trabajo para una amplia cantidad de especialistas en la producción de las artes y las ciencias locales, pero principalmente, se generaría la participación del pueblo misionero en la construcción de la memoria colectiva y la participación activa en la producción de su historia basada en la protección del patrimonio cultural material e inmaterial. La principal significación que buscamos obtener es la “convergencia”, la unión de las personas a través de puentes culturales entre ellos, sus localidades con las que ellos se identifican y su producción simbólica.

Los museos que se proponen podrían adoptar la modalidad de “museos itinerantes”, en función de incorporar a los nativos (digitales y no digitales) a una experiencia interactiva, con y sin conexión a internet.

Las propuestas se basan en exposiciones digitales con base multicultural y multiétnica provinciales en Misiones. La idea es invitar al público a hacer sus propias conexiones a través de objetos culturales, transformando una lectura canónica del arte nacional en una visión más diversa de la cultura, la nación, la región y la provincia. Esto puede proporcionar al público que no visita o no visitó los museos ya establecidos, ser partícipe de la construcción itinerante de los mismos.

La información generada a partir del trabajo para la Secretaría de Investigación y Posgrado es utilizada con relación a los ámbitos de aplicación fijados para los proyectos vinculados a la Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica de la FHyCS-Unam Mediante estos procedimientos y trabajos interinstitucionales, definimos tres poblaciones en distinto grado de urbanización y carentes de museos urbanos. Estas son Aristóbulo del Valle, Eldorado y Posadas.

Museo de la Producción y el Colono, Aristóbulo del Valle. La ubicación que se sugiere para este espacio es en los restos del Alojamiento Turístico realizado por un grupo de reconocidos arquitectos del siglo XX, conformado por Davidovic, Gaido, Rossi y Clorindo Testa. La propuesta sugiere que el museo sea sede de la producción generada en el casco urbano y su periferia. Las exposiciones se realizarán en base a métodos, tradiciones, ritos y otros.

Museo Etnobotánico, Eldorado. Tendría una estrecha vinculación con la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, con sede en Eldorado. Estaría basado en estudios acerca de las plantas y enredaderas/trepadoras de la provincia de Misiones con alcance regional.

Museo de la Ciudad, Posadas. A partir del acervo fundacional de la ciudad desde la fallida implantación de la Misión Jesuítica, luego relocalizada en la otra rivera del río Paraná en Itapúa, siguiendo por la Trinchera de San José, la mensura del Agrimensor Lescano (1871) hasta nuestros días con el aporte de la inmigración y la planificación urbana, la ciudad de Posadas ha tenido un frondoso pasado cuya memoria debe ser protegida.

Este escrito pretende generar en las lectoras y lectores misioneros un sentimiento de esperanza, un impulso motivacional para conservar y divulgar nuestra historia. El objetivo, en vez de acercar a las personas a los museos, es hacer que los ciudadanos sean los que construyan a partir de su interés, el patrimonio cultural material e inmaterial a proteger y divulgar.

Por la doctora Graciela de Kuna

y el profesor Martín Romero