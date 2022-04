Evaluación reveló falencias en los aprendizajes en la primaria y la secundaria

jueves 28 de abril de 2022 | 6:07hs.

A finales de noviembre del año pasado se realizó en Misiones una evaluación provincial para conocer qué saberes tienen los alumnos de cuarto grado de primaria y tercer año de secundaria en Lengua y Matemática.

Tras el procesamiento y análisis, los resultados fueron presentados ayer por el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff; la subsecretaria de Educación, Cielo Linares y Patricia Vila, directora de Estadística educativa.

Allí se desglosó que fue a los estudiantes de secundaria a quienes más les costó desarrollar consignas por sobre los de primaria. Entre otros puntos, se destacó que en el caso de Lengua la mayor dificultad fue la lectura y comentario reflexivo de textos literarios y en Matemática la función lineal y números racionales, es decir, operación con fracciones.

Las pruebas fueron de tipo muestral y se tomaron en 50 escuelas primarias (40 estatales y diez privadas) y 50 secundarias (36 estatales y catorce privadas) distribuidas en los 17 departamentos de la provincia en zona rural y urbana. En primaria, de la evaluación de Lengua, participaron 1.660 niños y en Matemática 1.666. Y en secundaria en Lengua 2.022 estudiantes y en Matemática 1.982.

Para los niños de primaria la mayor complejidad se da a la hora producir un texto escrito, en Lengua. En Matemática la dificultad aparece con las figuras geométricas. No se calificó al estudiante sino al contenido evaluado. Es decir, qué niveles de logros tenían los aprendizajes en los chicos y qué contenidos se lograron totalmente, parcialmente o no se lograron. Así, a la hora de recibir la consigna, un 58,8% fue resuelta de manera parcial en lo que respecta a producción escrita y en Matemática un 68% con figuras geométricas. Otros ítems que respondieron fueron las características de un texto, intencionalidad, estructura, leyenda, sustantivos, adjetivos y verbos. Y sistema monetario, cálculos, comparación y equivalencias, figuras y cuerpos geométricos y estadística.

En el nivel medio hubo más dispersión sobre lo logrado o parcialmente logrado. “Es más llamativo el logro parcial porque son chicos que lograron las cosas a medias, cayeron en esa franja y nos hace ver que algo pasa que no alcanzan las cosas de acuerdo a cómo se pensó la consigna”, explicó la responsable de estadísticas.

En un 65,4% las consignas de operaciones con fracciones no fueron logradas y la lectura y comentarios reflexivos de textos literarios fue lograda parcialmente en un 79,5%.

Los secundarios también fueron consultados sobre unidades de perímetro, área, equivalencias, partes de un número entero, álgebra, estadística. Y función y trama textuales, ortografía, recursos cohesivos, clases de palabras (adjetivo, sustantivo y verbos).

“A la situación de crisis que es real hay que contraponer las políticas de recupero y mejoras que en la provincia son reales, están trayendo resultados y nos pone con esperanza por lo que viene”, explicó Sedoff al desglosar los datos.

Si bien los números no sorprenden y están dentro de lo esperados por los antecedentes que dejaron las evaluaciones nacionales Aprender, es la primera vez que la provincia evalúa por sí sola a sus estudiantes.

“El hecho de que hoy tengamos más de 1.300 chicos en el sistema educativo que antes de la pandemia es un buen dato y significa que el trabajo de revinculación fue importante. También hay un elemento importante que es que en más de 60 escuelas tuvimos que hacer nuevos cuartos años, eso habla que hay más chicos en la secundaria”, dijo el funcionario y sostuvo que el sentido de la evaluación es para aplicar políticas públicas en materia educativa.

Linares resaltó que es la primera vez que la provincia logra construir un instrumento de evaluación propio, acorde a su realidad y hecho por sus equipos docentes y pedagógicos.

“Ahora tenemos equipos que aprendieron a trabajar evaluación y eso es todo un logro porque generalmente somos aplicadores de evaluaciones nacionales o internacionales”, dijo y continuó: “Los datos hacen eco en el Aprender, no estamos ni mejor ni peor que en esa prueba, aunque no son comparables porque metodológicamente no es lo mismo. Pero sí lo que tenemos es un procedimiento de evaluación en el cual las instancias técnicas son validadas por los actores del sistema”.

Sin embargo, a diferencia de las Aprender que evalúa a los chicos al final del ciclo, acá se optó por un término medio y cuando aún se puede corregir y reorientar la trayectoria de los estudiantes.

“Al evaluar a mitad de ciclo pretendemos ver qué se logró y que no para que ese chico pueda recuperar contenidos y así recabar evidencias para ver qué acciones vamos a establecer como Gobierno educativo”, precisó Vila e insistió en que “no evaluamos a los estudiantes sino que vimos qué nivel de logros tenían los aprendizajes en los chicos. Es un estudio muestral que trata de ser representativo de toda la diversidad que tenemos en las escuelas de Misiones”.



Hora extra de clases: “No está en agenda”

Sobre la propuesta nacional de dictar una hora más de clases en el nivel primario para reforzar Lengua y Matemática, el ministro de Educación, Miguel Sedoff, dijo que “es

algo que no está en agenda”. “Tenemos otras cosas que resolver previamente”, señaló.

Por su lado, Cielo Linares, comentó: “Tiempo de enseñanza no es lo mismo que tiempo de aprendizaje, los tiempos de aprendizaje de los chicos se dan en otros contextos y lugares y se enriquecen con el tiempo de enseñanza. De partida queremos volver a revalorizar el tiempo de enseñanza en la clase. Tenemos que volver a decir, esos minutos de clase, cómo vamos a organizarlos para que abran y potencien otros aprendizajes. Esa es la pregunta de este tiempo, no si le damos cinco horas más o menos de una materia”.

En tanto que Sedoff hizo hincapié en que los estudiantes reclaman ser escuchados y tenidos en cuenta por los adultos y el sistema en general. De esta forma anticipó que están trabajando en una evaluación para conocer cómo impacta la escuela en la construcción del proyecto de vida de los alumnos, algo que ya viene siendo relevado en otros distritos.

Reforzarán contenidos esenciales