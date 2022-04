Detuvieron a un sospechoso por el millonario robo en Picada Yapeyú

jueves 28 de abril de 2022 | 6:03hs.

Un hombre de 34 años fue detenido en el marco de la investigación por el robo de alrededor de 4.500.000 de pesos a una productora yerbatera de Picada Yapeyú, municipio de Guaraní, operativo que incluyó el secuestro de poco más de 500.000 pesos y de un arma de fuego.

El allanamiento y la captura del sospechoso se concretaron el martes por la tarde en una vivienda ubicada en el Lote 61, Sección B, de Guaraní, a partir de una orden emanada del Juzgado de Instrucción Dos de Oberá.

Además del dinero los efectivos de la Unidad Regional II incautaron un revolver calibre 32, una motocicleta de 250 centímetros, un teléfono celular, cartuchos de distintos calibres y otros elementos que podrían tener relación con el caso que se investiga.

Un vocero de la fuerza indicó que el procedimiento se concretó luego de tareas de campo que incluyeron entrevistas a vecinos y testimonios que establecieron que el detenido no sería ajeno al hecho que se investiga. La misma fuente oficial precisó que el citado tendría antecedentes por hechos delictivos.

Vale mencionar que la víctima, identificada como Elena Semeszczuk (58), denunció que fueron dos los delincuentes que irrumpieron en su domicilio, la amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron el dinero.

Tampoco se descarta la intervención de un entregador, ya que los autores del hecho sabían que en la casa había una importante suma en efectivo y que en ese momento la mujer se hallaba sola porque su concubino es transportista y estaba de viaje.

Luego huyeron en la camioneta de la damnificada, una Toyota Hilux, que horas más tarde fue hallada en jurisdicción de la localidad de Caá Yarí.

El caso

Con relación al monto robado, en la denuncia se dejó constancia que se trató de 1.250.000 pesos, 15.000 dólares y 7.000 reales que tenía en su casa.

La víctima precisó que los malvivientes tenían acento “local”, uno usaba barbijo y el otro un pasamontañas. Ambos tenían la ropa sucia con grasa o aceite, lo que la víctima graficó como “olor a taller”, un dato que no pasó desapercibido para los investigadores.

Según señaló Semeszczuk, a las 7.30 del pasado jueves se hallaba acostada cuando escuchó que golpeaban las manos en el frente de su casa, por lo que pensó que era alguien en busca de trabajo, como es habitual en la chacra.

Precisó que el predio de su vivienda está cercado y tiene siete perros dentro del perímetro. “Salí a ver y era alguien que no conozco. Tenía barbijo, me dijo que rompió la moto y me pidió una llave, pero cuando le dije que no tenía, ahí nomás se lanzó arriba de mí, me tiró al suelo y sacó el arma. Todo el tiempo me tuvo amenazada con el arma”, subrayó.

Cuando ya estaba reducida observó que un segundo delincuente con pasamontañas saltó el cerco y aguardaba en el corredor de la vivienda.

“Me dijeron que sabía que yo tenía dinero porque mi marido boqueó que estaba por comprar un camión. Pero me pedían mucha más plata de la que realmente tenía. Los dólares y los pesos estaban en una caja fuerte, le di las llaves y sacaron. No me lastimaron, pero estaba aterrorizada porque tenían un arma y me apuntaban. Removieron toda mi casa, tiraron todo abajo y encontraron los reales adentro de un libro”, detalló Semeszczuk.

En otro punto corroboró que conocían los movimientos del lugar puesto que le preguntaron por el coche que tiene, además de la camioneta, aunque desde hacía dos semanas el auto estaba en un taller mecánico.