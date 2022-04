Avatar: The Way of Water, la esperada secuela

jueves 28 de abril de 2022 | 6:00hs.

Con anteojos 3D, los asistentes a CinemaCon, la reunión anual de los propietarios de salas de cine en los Estados Unidos, tuvieron la fortuna de ver el adelanto de Avatar 2, la película de James Cameron que sigue a su éxito de 2009, ganador de tres premios Oscar y hasta hoy la producción más taquillera de la historia. Oficialmente se llamará Avatar: The Way of Water (Avatar: el camino del agua) y se estrenará el 16 de diciembre. El tráiler se lanzará solamente en salas de cine con Doctor Strange in the Multiverse of Madness el 5 de mayo en América Latina. Sólo una semana más tarde estará disponible en línea. También se anunció que una versión remasterizada de la película original se lanzará el 23 de septiembre.

“Va a superar los límites de lo que puede hacer el cine”, dijo Cameron a través de un video, y atribuyó ese logro al equipo que realizó la película. El productor Jon Landau subió al Coliseo del hotel Caesars Palace en Las Vegas y lo elogió: “Uno de los puntos fuertes de Cameron es que siempre incluye en ellos temas universales y con los que uno se puede identificar”.