Día del Repuestero: un rubro repleto de apasionados por los autos

Cada vez que un repuestero comienza a hablar de su trabajo empiezan a fluir palabras que denotan la pasión por la tarea cotidiana. Más allá de ser comerciantes, son maestros a la hora de asesorar y brindar las herramientas necesarias para la seguridad al salir a las rutas. Un ejemplo de ello es Alejandro López Vedoya, ex corredor de autos, que nunca perdió el contacto con los vehículos de competición. “Yo soy un apasionado de los autos. Todo lo que hago es una pasión y a cada uno de los clientes no sólo le vendo el repuesto, sino que lo trato de asesorar en cosas nuevas, resistentes y útiles”.

Manuel Holz tiene más de 60 años en el rubro y comentó que ser repuestero tiene muchas aristas en las que el contacto con el otro juega un papel de suma importancia.



“Uno está todo el día encerrado en el local, a veces casi no te das cuenta de que llegó la hora de cerrar. Hay que atender bien al cliente y conversar de distintas cosas, de deporte, política, de economía y hay que estar actualizado. Muchas veces hay clientes que toman la visita al comercio como una salida para conversar, pero también hay otros que están disgustados porque chocaron el auto y hay que contenerlos”, dijo Holz, que desde joven fue un investigador del rubro, que viajaba a Buenos Aires para estar en contacto con los nuevo productos y proveedores.

Los jóvenes también toman la posta y siguen los pasos de sus mayores, como es el caso de Belén Imbelloni, que explicó que en 1985 sus padres iniciaron el trabajo en el local y hoy ella y su hermano siguen transmitiendo los conocimientos adquiridos. “La verdad que para mi hermano y para mí esto es una pasión, realmente nos encanta este rubro y tratamos de mejorar día a día para brindar lo mejor de nosotros para los clientes”.



Precaución y prevención

El rubro de los repuesteros es esencial para los automovilistas, debido a que de un buen mantenimiento depende prácticamente la vida de los que circulan en rutas y caminos.

“Para el mejor mantenimiento del vehículo se debe controlar las correas periódicamente, los fluidos hidráulicos y los líquidos refrigerantes, también realizar cambios de filtro y aceite en tiempo adecuado”, dijo Imbelloni, que coincidió con Holz: “Hay que hacer el service cada vez que corresponde, esto es como ir al médico a hacerse los análisis de rutina, es lo mismo. Hay que revisar que funcionen bien los frenos, el limpiaparabrisas y hay que hacer el cambio de aceite. Es la única manera de que el auto funcione bien, porque quedarse en la ruta sale mucho mas caro que hacer el service”, indicó.

Quedarse varado pasa a un segundo plano cuando se habla de accidentes de tránsito. “Si esta mal un freno, por ejemplo, te equivocaste en la dirección o hiciste mal un flexible, podés ocasionar un accidente. Ahí me pongo firme y por más que el cliente me diga que ponga algo económico, no se puede dar ese lujo, porque puede ser víctima de un accidente”, remarcó López Vedoya.



Nuevos desafíos

Si bien los repuesteros misioneros tienen varias décadas de trabajo, a medida que pasan los años las tecnologías cambian, avanzan y presentan nuevos desafíos para los trabajadores. En este sentido, López Vedoya comentó que una de las tareas fue la de capacitarse y adaptarse a los nuevos tiempos.

“Los autos eléctricos ya están en funcionamiento y se están vendiendo incluso acá en Misiones. Todavía nos falta un poquito en el rubro, porque si bien sabemos qué repuesto va, cuando levantamos el teléfono y lo queremos conseguir no hay, ese un problema que tenemos”.

La dificultad de conseguir algunos elementos de trabajo es común en todas las casas de repuestos y a pesar de esto, Holz comentó que la tecnología acercó los tiempos de entrega y de actualizaciones de precios. “Hoy la lista de precios está actualizada todos los días. Antes venía a los 30 días, cuando llegaba acá ya había cambiado el precio. Hoy dentro de todo es un poco más fácil porque estamos actualizados, es más fácil la comercialización de lo que era hace 50 años, por ejemplo”, recordó.

Los altibajos económicos sufridos en los últimos tiempos trajeron inconvenientes, pero los tres repuesteros indicaron que pudieron sortear los problemas para continuar trabajando y brindando un mejor servicio.