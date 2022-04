Nuevos datos reavivan la esperanza de Betiana Coronel de encontrar a su papá biológico

miércoles 27 de abril de 2022 | 16:54hs.

Desde la semana pasada y a partir de la exposición del caso en El Territorio, la búsqueda de Betiana Coronel tiene otro impulso y a su vez eso reavivó sus esperanzas de encontrar a su papá biológico, a quien nunca llegó a conocer.

Cabe recordar que la mujer es oriunda de Jardín América y actualmente reside en la ciudad de La Plata, por lo que también canalizó su deseo en las redes sociales, recibiendo el apoyo de muchos misioneros que la impulsan a seguir con su propósito y además de eso algunos brindan datos para orientar la búsqueda.

En ese contexto, ayer se contactó un hombre para brindarle un dato que aún desconocía, y tiene que ver con el presunto apellido de su padre.

El señor que a través de WhatsApp se comunicó con Betiana le dijo: "Buenas noches señora. Hoy estaba hablando con mi papá y le comenté de su situación, diciéndole que esta mujer busca a su papá y como él trabajaba anteriormente en Papel Misionero, le mostré la foto y a pesar de que él está viejito, tiene 73 años, me dijo 'sí, yo lo conozco Eduardo Bogado se llama' el hombre que busca".

Fue así que Betiana tiene ahora el posible apellido de su progenitor, lo que desconocía en el momento en iniciar la búsqueda y ahora quiere asesorarse si es o no el apellido correcto.

"Yo no quiero sacar algo a alguien, solo quiero conocer mis raíces, saber quién es mi papá, porque mi mamá y mi abuela no me quisieron decir el apellido de él, solo me dijeron que se llama Eduardo y si está vivo tendría 69 o 70 años", dijo Coronel a este matutino.

Además, expresó que en caso de ser necesario vendría a Misiones. "Es una cuenta pendiente que aún tengo, desde que vine a La Plata nunca más regresé y tengo ese proyecto de volver para también poder encontrarme con mi papá".