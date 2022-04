Timbó goleó y clasificó primero en su grupo

miércoles 27 de abril de 2022 | 12:36hs.

El Club Timbó goleó como visitante en el clásico jardinense por 4 a 1 a Atlético Jardín América, con el resultado clasificó primero en la zona sur ya que Atlético Leoni igualó ante Atlético Hipólito Yrigoyen.

Ayer martes se jugó la novena fecha de la zona sur en la Liga Regional de Puerto Rico, con el duelo estelar entre Atlético Jardín América y Club Timbó, en el que el elenco visitante derrotó 4 a 1 al anfitrión, con dos goles de Esteban Mendoza (uno en cada tiempo), uno de Thiago Arteta (en la primera etapa y uno de Rodrigo Fernández (en el complemento), en tanto que para el local descontó Fernando Marwark casi sobre el final del partido.

Además, en Leoni, el dueño de casa caía en el primer tiempo 2 a 0 ante Atlético Hipólito Yrigoyen que buscaba la clasificación a cuartos de final, el león se despertó en la segunda mitad, igualó el marcador por 2 a 2, clasificó segundo e Yrigoyen que estaba obligado a ganar quedo afuera en fase de grupos, clasificando en cuarto lugar Esperanza de Capioví.

Precisamente en la mencionada instancia ya se definieron los cruces entre los clasificados en la zona norte y los de la zona sur, por lo que el próximo fin de semana se van a concretar los encuentros de ida y luego se definirá quienes pasan a semifinales de la Liga Regional de Puerto Rico.

Resultados novena fecha zona sur

Atlético Jardín América 1 Timbó 4

Atlético Leoni 2 Atlético Hipólito Yrigoyen 2

Libre Esperanza de Capioví

Tabla de posiciones zona sur:

Timbó 17 puntos (clasificado)

Atlético Leoni 16 puntos (clasificado)

Atlético Jardín América 12 puntos (clasificado)

Esperanza 5 puntos (clasificado)

Atlético Hipólito Yrigoyen 4 puntos

Llaves en cuartos de final

Atlético Garuhapé (local) vs. Esperanza de Capioví

Timbó (local) vs. Papel Misionero de Capioví

Atlético Leoni (local) vs. 25 de Mayo de Puerto Rico

Belgrano de El Alcázar (local) vs. Atlético Jardín América

• (Local) define en el cotejo revancha como anfitrión, en el compromiso de ida es visitante.