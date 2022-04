Viajan hasta 130 kilómetros cada semana para castrar animales

miércoles 27 de abril de 2022 | 6:04hs.

Saúl Montaño es veterinario y viaja desde Eldorado cada martes a la ciudad de Puerto Rico para realizar las castraciones gratuitas a perros y gatos en el Centro de Zoonosis de la Capital de la Industria.

En la mañana de ayer, debido al paro de colectivos, el joven decidió cumplir con su compromiso trasladándose a dedo. Así hizo los 70 kilómetros que separan a una ciudad de la otra para llegar a su objetivo.

Teniendo en cuenta que cada martes se realizan cerca de 50 castraciones gratuitas a perros y gatos, logran esterilizar a unos 200 animales domésticos cada mes.

Fue así como, luego de comunicarse con Mariano Azula, director de Agro y Medioambiente de Puerto Rico, se encontraron en una estación de servicio ubicada en el acceso a la localidad junto a Augusto Bordón, el otro veterinario que viaja desde Posadas alrededor de 130 para el mismo trabajo y fueron juntos a iniciar la jornada.

“Los turnos para la jornada ya estaban asignados y afortunadamente los veterinarios lograron venir hasta Puerto Rico para cumplir con sus compromisos”, explicó Azula a El Territorio.

Y detalló: “La nueva ordenanza que se aprobó el 2 de diciembre, la número 117/21, establece el aumento de castraciones y la tenencia responsable de mascotas. Nosotros tendríamos que estar en el 10% por habitante de castraciones, o sea, si Puerto Rico tiene 20.000 habitantes tendríamos que estar en las 200 castraciones por mes, eso es lo que estipula la ley”.

Comentó que actualmente están alcanzando un ritmo más normal de trabajo. “Ya llegamos a cerca de 50 castraciones semanales, entre perros y gatos machos y hembras. Venimos haciendo una fuerte campaña, estuvimos haciendo un recorrido en el barrio Fátima con una encuesta donde se le preguntaba al vecino si tenía animales, qué cantidad y si estaban castrados, y si no estaban se le tomaba el turno”, señaló sobre la labor de campo previa que se realiza.

Este servicio es gratuito para todos los vecinos del municipio y la demora en la asignación de turnos es de 30 a 45 días. “Estamos trabajando con dos veterinarios que vienen de Eldorado y Posadas, porque los veterinarios que tenemos acá ya no disponen de tiempo”, dijo y recalcó otra vez que los profesionales locales en el sector privado no dan abasto con la demanda.

Para pedir un turno, los interesados pueden escribir al WhatsApp 3743-455012, llamar al teléfono fijo (03743) 550281 o dirigirse al Centro de Zoonosis ubicado en calle Reconquista esquina Santa Fe. Los días de castración son los martes y la vacunación se realiza en distintos barrios los miércoles.

“Hay barrios que están muy descuidados con la cantidad de animales, hay vecinos que los tienen, pero no tienen un tejido, no tienen un muro, entonces el perro anda deambulando y si a eso le sumás que el perro no esté castrado, es un lugar donde se empieza a reproducir masivamente”, finalizó.