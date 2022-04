En medio del éxito mediático, Londra negocia su paternidad

miércoles 27 de abril de 2022 | 6:00hs.

“BZRP Music Session #23 es el tema que acaba de estrenar Paulo Londra junto con Bizarrap luego de haber obtenido 23 millones de comentarios en las redes sociales pidiendo la colaboración. La canción promete ser un hit y sus autores de inmediato se convirtieron en tendencia. Sin embargo, en lo personal las cosas no están tan bien para el cordobés que continúa un conflicto legal con su ex Rocío Moreno y madre de sus hijas Isabella (que cumple dos años en julio) y Francesca (dos meses).

Según confirmaron allegados a la ex pareja a Teleshow, el músico que estaba en Buenos Aires y viajó en las últimas horas a Córdoba para presentarse en Tribunales, no estaría teniendo demasiado contacto con las pequeñas. El lunes, al llegar a su ciudad estuvo con su hija mayor, pero no así con la más chica que desde que nació, el 25 de febrero, vio a su papá solo tres veces. Tampoco estaría preguntando por ella, como sí lo hace por la más grande. Ayer al mediodía, Rocío y Paulo, que estuvieron juntos durante seis años, se vieron en la segunda audiencia en el marco de la causa que ella inició pidiendo una compensación económica, por haberlo acompañado a él en su carrera, delegando la suya.

El clima en el Tribunal de familia de Córdoba fue cordial “respetuoso pero distante”, contaron testigos. Luciana UIla, representante legal de Moreno, especialista en familia (MN 1-32572) dijo que si bien aún no hay un acuerdo, notaron buena voluntad por parte del músico. La audiencia pasó a un cuarto intermedio para el 10 de mayo, fecha en la cual ya deberán llegar a un arreglo o, por caso contrario la demandante ya podría comenzar con las acciones judiciales correspondientes.