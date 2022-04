Este año vuelve la bicicleteada solidaria del Roque

martes 26 de abril de 2022 | 16:47hs.

Luego de dos años de pandemia, vuelve la Bicicleteada Solidaria del Instituto Roque González de Posadas. El evento que convoca a toda la familia será el sábado y la acción solidaria es para reunir todo tipo de mercadería no perecedera que será entregada a distintos hogares y comedores de la ciudad.

Este año el recorrido iniciará frente al colegio, para seguir por calle La Rioja, para luego ingresar por San Lorenzo hasta Salta donde se alcanzará la avenida Roque Sáenz Peña. Desde ahí se llegará a la avenida Mitre y se ingresará al Acceso Sur, que conducirá a los ciclistas hacia la quinta del colegio. En todo ese tramo hay postas donde se puede parar a hidratarse o comer frutas y caramelos para poder seguir adelante en el recorrido. La primera posta será en el Zaimán, donde pueden incorporarse más ciclistas y desde ahí se parte hasta llegar a la quinta del colegio, es decir, la Quinta San José Freinademetz (detrás de la Iglesia de Fátima - Miguel Lanús)

“La bicicleteada no tiene edad, van grandes y chicos. Se puede ir en bicicleta o se puede ir a pasar el día en la quinta. Este año va a haber food trucks de comida, peloteros, sectores para los niños, áreas donde la familia puede compartir un mate, los quintos años van a tener cantinas dulces para recaudar para todos los gastos que tienen en su último año. Los food trucks van a tener pizza, panchos, hamburguesas para el que quiera comer algo dentro de la quinta. Y por supuesto que hay agua y gaseosas”, explicó Maria Bower, quien es madre de exs alumnos del colegio y fue distinguida con la placa de “Madre de la Bicicleteada”, por la iniciativa de volver solidaria a esta actividad extracurricular que nació de la familia Espinosa.



Una vez que lleguen a la quinta, los ciclistas participarán de sorteos, juegos y varias actividades en familia. Quienes deseen hacer su donación solamente deben dirigirse al colegio, que es el lugar donde se acopian los productos de primera necesidad. En el ingreso del colegio están ubicados los canastos y muebles donde se colocan las donaciones y, dentro de la institución educativa, hay un salón donde se ubicana las mercaderías que van ingresando.

“Queremos invitar a la comunidad a que acerque su donación independientemente de si participa o no de la bicicleteada. Nosotros llegamos aproximadamente a 30 comunidades con las donaciones producto de la bicicleteada y necesitamos productos esenciales como leche, aceite, arroz, harina o cualquier paquete que puedan acercar nos parece importante. Además invitamos a las empresas que quieran colaborar con alimentos y acercarlo al colegio. También pueden participar alumnos de otros colegios, no importa si no se conoce a nadie del Roque. Tienen que anotarse en el colegio con anticipación los que quieran participar de los sorteos y se les dará una bandita con un número”, explicó Bower.



Las donaciones pueden acercarse de 7 a 19 ingresando por calle Colón. En tanto que la bicicleteada solidaria tendrá su largada a las 13.30 del sábado y las actividades recreativas en la quinta finalizarán alrededor de las 17. Con el lema “Amor en acción” se espera que toda la comunidad educativa, como así también toda la sociedad se sume a esta actividad. La inscripción cuesta 100 pesos y todas las donaciones serán destinadas a hogares, comunidades y comedores.

Dos décadas de solidaridad

Desde hace más de 20 años el Instituto Roque González pedalea por las calles de Posadas. Todo fue gracias a un grupo de padres que se preocupó por el otro y que puso en marcha un proyecto que perduró en el tiempo.

La Bicicleteada Solidaria nació como una iniciativa de la Unión de Padres Familia Verbita en el año 2000 y se realizó la primera el 5 de agosto del mismo año. Desde 1997, las bicicleteadas a la quinta del colegio se venían realizando con motivo de la Fiesta de la Familia y se llevaban a cabo en un ámbito de recreación y paseo, donde alumnos y padres compartían una tarde en familia. En el año 1999 la convocatoria ya había llegado a congregar a unas 300 personas de distintas edades. A partir del año 2000 se le dio una nueva dimensión a este evento extracurricular: la solidaridad.