Las dudas de Hilda sobre una mujer misteriosa en el hospital

martes 26 de abril de 2022 | 6:03hs.

Durante la charla con este matutino, Hilda Olivera (54) mencionó que mientras su hijo estaba internado en el Hospital Samic de Eldorado, una mujer mayor de nombre Graciela se apersonó en el nosocomio para pedir informaciones sobre el estado de salud del joven, y que se presentó como una supuesta tía, detalle que llamó la atención de Olivera y de toda su familia, ya que no conocen a nadie en su entorno con ese nombre.

Refirió que ese miércoles, después del mediodía, “llegó una tal Graciela haciéndose pasar por tía. Y él no tiene ningún familiar con ese nombre, mucho menos en Eldorado. Esta señora sacó (de la lista de contactos del hospital) el número de mi yerno y puso el de ella para obtener información”.

Confió que a partir de los datos que obtuvo en el centro de salud, horas después una joven envió mensajes a su yerno y le contó ciertos detalles.

“Le dijo que ese domingo (Lucas) había llegado borracho, que el señor de una machimbradora que vive frente a lo de mi hijo, en el kilómetro 4, vio que él llegó borracho”, agregó la madre y señaló que esa misma desconocida dijo que había ido a ver a Lucas al Samic cuando en realidad la persona que asistió fue una mujer de mayor edad.

Incluso comentó que un muchacho quiso pasar a la habitación de su hijo, pero que los guardias no lo permitieron.

“Yo quiero que busquen a esa chica, que busquen a esa tal Graciela, porque ellos tienen que saber qué pasó. ¿Cómo va a saber que él entró de madrugada, borracho? ¿Cómo ella va a saber que él estaba en el Samic? Si nadie avisó. Yo le pregunté a esa chica quienes le hicieron daño a mi hijo y ella no me dio ninguna contestación, no me respondió más los mensajes”, añadió la entrevistada.





Joven murió en el hospital por feroz golpiza que recibió una semana antes