Tanguedia: un ensamble de tango, comedia y tragedia

martes 26 de abril de 2022 | 6:00hs.

La Cabaña de los Muñecos está logrando -paso a paso- el objetivo de convertirse en una usina de proyectos culturales, ofreciendo al público propuestas nuevas y creadas desde cero para sorprender y maravillar a la comunidad con la puesta en escena del talento local.

Una de las propuestas más recientes gestada en ese espacio es Tanguedia una perfecta conjunción entre el tango, la comedia y la tragedia; con una obra que se denomina Me han robado el corazón.

La comedia musical fue creada a partir de la obra escrita por Pablo Cieslik productor y bailarín de tango de la Ciudad de las Cataratas, que tuvo “una loca idea tras estar aburrido”. Así fue que propuso poner en práctica el proyecto convocando a actores, intérpretes y bailarines que residen en Iguazú para dar forma a la obra que en su estreno (a sala llena) deslumbró a los presentes, no solamente con risas sino con el nivel artístico y la pasión puesta sobre el escenario.

“La idea original la tuvo Pablo que escribió el guión de una obra hace mucho tiempo. Él nos fue comentando la propuesta y todo se fue modificando en el proceso. A la puesta original le fuimos poniendo el cuerpo, la voz y después el teatro. Lo interesante es como la obra fue cambiando durante todo ese proceso creativo”, resaltó Daiana Berlusconi, bailarina y actriz que representa a la muerte en el musical. “La primera vez que la leí jamás pensé que se podría transformar en una comedia musical, pero después del proceso con la unión de las voces y el baile el producto final sorprendió hasta al público”, agregó.

Me han robado el corazón tiene la particularidad de que tanto el guión como las canciones fueron compuestas por Pablo Cieslik.

“Es importante resaltar que se trata de una obra original, compuesta por un autor de Iguazú, acá no se interpretan canciones de otros autores. Todo fue compuesto para esta obra. Presentar un producto netamente original es muy difícil y el hecho de que fue gestado por artistas misioneros es muy importante”, resaltó Gladys Fattore, cantante que interpreta la voz de Prudencia y de La muerte.

Por su parte Víctor Stieban, cantante que interpreta la voz del Tiempo, resaltó la importancia del proyecto y de ofrecer nuevas producciones culturales en base al talento local: “Esto de incursionar con rubro nuevo en un contexto donde generalmente no hay o no hubo es presentarle un nuevo elemento artístico al público, para que lo conozca gente que quizás no tuvo la posibilidad de ver”.

La pasión que transmite todo el elenco no solamente se destaca sobre el escenario sino en cada ensayo e incluso en el trabajo previo a la presentación. Todo está hecho a pulmón e incluso el vestuario fue ideado y aportado con lo que había en el placard de cada actor, con la colaboración de la cooperativa en lo que podían.

Si bien ya estrenaron Me han robado el corazón a sala llena el pasado 15 de abril, está previsto un relanzamiento el próximo 21 de mayo en la Cabaña de los Muñecos, el 28 en Foz do Iguazú y además planean visitar Posadas y otros puntos de la provincia.

Acerca de la obra

La Tanguedia es la primera comedia-tango-tragedia concebida y creada en la Cabaña de los Muñecos de Puerto Iguazú. Hecha con los mejores condimentos: danza, música, teatro y humor, vino para conquistar el corazón de la comunidad iguazuense y los miles de turistas que la visitan.

“La obra relaciona temas como la vida, la muerte, el amor con una pizca de comedia que puede ser interpretada de una forma diferente por cada uno de los presente en el público”, recalcó Dante Reynoso, bailarín y actor que interpreta al vendedor de Corazones.

Sobre los productores

Undertango realiza shows artísticos, práctica y docencia de estética exclusivamente tanguera. Su principal campo de acción es la triple frontera (Puerto Iguazú, Foz do Iguazú y Ciudad del Este) desde hace más una década.

En tanto, la Cooperativa Kossa Nostra es productora de bienes y servicios artísticos y culturales; y desarrolla una actividad ininterrumpida desde 1995 en Misiones y la región; con extensión de su actividad a otros países de Latinoamérica como Ecuador, México, Venezuela, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Guatemala y Colombia.

Desde 2015 crea y coordina el espacio cultural La Cabaña de los Muñecos, lugar abierto a la comunidad de Iguazú y sus visitantes. Concebida como una usina de arte y cultura, produce eventos, capacitaciones y espectáculos populares que abarcan e integran diversas disciplinas artísticas y técnicas.

Ficha técnica

Producción:

Productora Undertango

Director General:

Pablo Cieslik

Asistente de dirección:

Daiana Berlusconi

Bailarines y actores:

Bianca Wagner, Dante Reynoso, Micaela Andrada, Lucas Prado, Daiana Berlusconi y Pablo Cieslik

Voces y música:

Sofía Abregú, Artur Gérez, Martino Esteche, Víctor Stieban y Gladys Fattore