Vive en Buenos Aires y busca a su papá biológico en Misiones

martes 26 de abril de 2022 | 6:04hs.

El propósito que tiene Betiana Coronel (34) es encontrar a su papá biológico; la mujer se enteró de grande de que quién la crió no es su progenitor y su único deseo es conocer acerca de sus raíces.

“Soy jardinense, nací en el año 1988, cuando era chica me tuve que mudar con mi familia primero a Oberá y después a La Plata, Buenos Aires, donde resido en la actualidad”, empezó contando Coronel en diálogo con El Territorio. A su vez, dijo que producto de una discusión de su mamá y su padrastro se enteró de la situación. “Cuando tenía 13 años supe que quién yo creía que era mi papá biológico no lo es, él lo sigue siendo porque me crió y me dio su apellido, aunque necesito saber quién es verdaderamente mi papá”, precisó.

Coronel tiene pocos datos sobre quién es su progenitor. “Me dijeron que se llama Eduardo, en la actualidad tendría entre 70 y 79 años, en la época en que conoció a mi mamá Zulma Fernández, él trabajaba en la fábrica Papel Misionero de Capioví”. Además, declaró que no sabe el apellido del hombre porque sus familiares no le supieron decir y entre otros datos que pudo recabar mencionó: “Ellos se conocieron cuando mi mamá era joven, justamente él en ese tiempo, entre los 1986 y 87 tenía 35 años, estuvo presente en el cumple de 15 de Zulma y tuvieron una corta relación.

“Sé que ese noviazgo fue corto, pero producto de ello nací yo en 1988”, añadió desde La Plata.

Desde que empezó la búsqueda en redes sociales y medios de comunicación hubo gente que ya se contactó para ayudarla en su meta. “Yo a nadie le quiero quitar algo, sólo deseo saber quién es mi papá, sé que tengo más hermanos de parte de él y quiero conocerlos, es todo, porque estoy en una etapa de mi vida en que quiero conocer más sobre mí, de donde vengo”, mencionó.

Y acotó: “Algunas personas se comunicaron conmigo para solicitarme más información, que iban a averiguar en Leoni con los habitantes más viejos y se iba a hacer un afiche para colocar en automóviles, pero hasta allí nomás, yo tengo la fe de que lo voy a encontrar”.

Betiana está en búsqueda de su padre y para quien pueda ayudarla, su número de teléfono es 0221-05377932.