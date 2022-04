Liam Gallagher estrenó ‘Better Days’

martes 26 de abril de 2022 | 6:00hs.

Liam Gallagher publicó un tema adelanto de su próximo disco C’Mon You Know? Se trata de Better Days y que formará parte del esperado trabajo del excantante de Oasis que saldrá el 17 de mayo.

“Una inyección de dopamina en forma de audio, a medida que truenan beats al estilo de los ‘90 agregando una propulsión a chorro a un himno clásico del agrado del público”, describió el sello discográfico del artista ingles. Así, Liam se anticipa al verano boreal en el que todos pueden volver a reunirse, después de la pandemia, y la canción es perfecta para provocar una gran reacción del público antes de su gira mundial.

Junto a sus músicos aparecen tocando en la terraza del histórico Midland Hotel de Manchester, mientras se va juntando el público de oficinas cercanas y de la calle.