Eldorado: la policía investiga la muerte de un joven que estuvo envuelto en una gresca

lunes 25 de abril de 2022 | 11:08hs.

Un joven identificado como Lucas Rodríguez de 22 años murió poco después del mediodía del domingo, luego de luchar varios días por su vida en el Samic de Eldorado. Días atrás, Rodríguez, había protagonizado una gresca donde habría recibido varios golpes, que lo habrían llevado a la muerte.

El cuerpo del joven fue derivado a Posadas para la realización de una autopsia que determine la causa de muerte. Su madre, que vive en San Pedro en la casa de la familia, pide justicia y denuncia que hay personas que intentan tapar lo sucedido. La víctima y su hermano residen en Eldorado por cuestiones de trabajo.

Fuentes policiales y un video que se viralizó en las redes sociales dieron cuenta de que la víctima estuvo envuelto en una gresca días atrás, en el kilómetro N°9 de la localidad de Eldorado.

Luego de protagonizar la riña, durante al menos dos días familiares ni allegados tuvieron contacto con él, hasta que un compañero de trabajo fue a buscarlo en su lugar de residencia y lo encontró tirado en el suelo. Inmediatamente fue hospitalizado, según reza el parte médico del Samic el joven ingreso con un cuadro "de meningitis bacteriana y contusiones múltiples de vieja data”.

La voz de la madre

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Hilda Olivera, madre de la víctima y quien reside en la localidad de San Pedro, hizo un pedido de justicia. Además denunció que hubo personas que se hicieron pasar por familiares en el Samic para sacar información y tapar lo sucedido.

“Desde el domingo (17 de abril) no tuve más comunicación con mi hijo. El miércoles me entero que estaba internado y ayer murió”, manifestó la mujer que detalló “un compañero lo encontró en su casa y con ambulancia lo llevaron al hospital. Su hermano, que tampoco supo nada de él por unos días, el mismo día que lo encontraron se acercó a su trabajo a preguntar y le contaron que hacía un rato lo habían internado”.

Asimismo Olivera, dijo que ellos se enteraron de lo sucedido por un mensaje que les llegó de una persona desconocida y que además una mujer de nombre “Graciela”, se hizo pasar por tía de la víctima para sacar “información sobre él en el hospital”.

“Cuando me acerco al hospital para ver cómo estaba mi hijo, la doctora me dice ya le había pasado el parte médico a una tía”, contó Hilda, afirmando que en Eldorado no tienen parientes por lo que denunció que hay “personas que intentan tapar lo sucedido” con su hijo. “Después nos llegó otro mensaje de alguien desconocido, preguntando por Lucas y tratando de sacarnos información”.

“Quiero que busquen a esa chica ¿cómo ella puede saber que mi hijo estaba internado? Hay personas que quieren tapar lo sucedido. Pero hay un video donde se ve todo, como lo golpean y nadie lo ayuda”, expresó la mujer.

“Estoy hecha pedazos, mi corazón esta partido, no sé cómo hablar y explicarle lo que le hicieron a mi hijo, el maltrato que sufrió. Cual padre va a querer ver a su hijo de la manera que lo vi, viendo como muere. No le crie a mi hijo robando, le crie en familia y lo que le hicieron”, expresó la mujer y cerró “todos estaban para filmar, pero nadie para llamar a la policía, nadie hizo nada”.