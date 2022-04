Por falta de personal para el turismo, salen a buscarlo en otras ciudades

lunes 25 de abril de 2022 | 5:00hs.

Tras el boom turístico de Semana Santa, desde el sector gastronómico y hotelero dejaron trascender la preocupación por la escasez de mano de obra calificada para que las empresas puedan ofrecer sus servicios al 100%. Se explicó que desde la pandemia no se logró reponer a empleados con años de experiencia, quienes debieron buscar otros rumbos. Y ante la falta de esos perfiles críticos, algunas firmas -de Puerto Iguazú, particularmente- han recurrido incluso a buscar empleados con mayores conocimientos en otras ciudades de la provincia o del país.

Desde la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina (Uthgra) filial Posadas se explicó que están organizando algunas capacitaciones para nuevos empleados, pero reconocen que su propuesta es muy limitada y no satisface la gran necesidad que se evidencia en la provincia.

“Teniendo en cuenta el movimiento que se generó este año, porque está cambiando la situación, se necesita mano de obra calificada para el turismo en todo el país. Hay pocos empleados con experiencia porque muchos en 2020 salieron a reconvertirse y han encontrado otros trabajos diferentes a lo que venían haciendo. Hoy ante la falta de recursos, son muy pocos los cursos de formación que podemos ofrecer, los últimos que dimos fueron en convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación”, comentó Antonio Acosta, secretario general de Uthgra filial Posadas.

Acosta puntualizó que en su entidad gremial, que concentra la representación de varias otras localidades misioneras a excepción de Puerto Iguazú, han llegado consultas sobre la disponibilidad de personal capacitado para trabajar en establecimientos turísticos de alto nivel.

“Anteriormente eran los empleados los que venían a consultar en el gremio sobre vacantes u ofertas laborales. Ahora ocurre lo contrario. Son los dueños o los administradores de empresas los que nos consultan si hay interesados en cubrir puestos, tanto en hotelería como en gastronomía, por ejemplo de Puerto Iguazú. Pero es una situación compleja porque si bien hay demanda de trabajo, también se evalúa que la Ciudad de las Cataratas es cara y el empleado debe considerar mucho eso”, dijo.

Particularmente sobre la necesidad de la principal ciudad turística de Misiones recordó que “durante muchos años hubo personas de varias localidades que estuvieron trabajando en Puerto Iguazú, pero con la pandemia decidieron volver a sus pueblos. Esa gente que consiguió otro empleo o armó su propio emprendimiento, es difícil que vuelva”, explicó.

Posadas con más gastronomía

En cuanto al movimiento gastronómico de la capital provincial, Acosta recordó que son pocos los negocios que tienen personal completo y totalmente abocado a su funcionamiento. Así, explicó que hay personal que trabaja medio tiempo y también estudiantes que ingresan para reforzar la atención en días de mayor concurrencia.

“En Posadas hay muchos negocios gastronómicos que fueron tomando más personal. Pero también hay muchos estudiantes que ingresan para hacer sus changas y ellos están más por las propinas que por los beneficios que puede tener el sueldo formal del gremio. Pero ocurre que a medida que la demanda aumenta, esos chicos, si no se profesionalizan, va a ser muy difícil que puedan seguir trabajando. Hoy los negocios son cada vez más especializados y se requieren mayores conocimientos para brindar mejores servicios a los comensales”, indicó.

Acosta recordó que en el sector gastronómico, los empleados que recién se inician en la actividad, tienen básicos desde unos 50.000 pesos. “Arriba de ese valor están adicionales muy diversos y que van sumando. También hay diferentes categorías de empleo según la calificación de la empresa donde trabaja; así, pueden haber empleos que ofrecen desde 60,70 u 80 mil pesos dependiendo del nivel y exigencia del trabajador”.

Detalló que en general en Posadas, la mayoría de trabajadores gastronómicos lo hace en doble turno, “aunque también hay quienes trabajan solamente de noche, pero ahora, al haber más servicios, más se están pasando a un doble horario. De a poco se va regularizando el horario que había antes de la pandemia”, explicó el gremialista.

Sorprendidos por el aeropuerto

También desde Uthgra se mostraron sorprendidos y con desazón por la noticia del cierre del aeropuerto local, que abarcará todas las vacaciones de julio. Sostienen que se verá afectada la demanda laboral que podría haberse expandido más en la capital provincial. Se consideró que con la medida se perjudica especialmente al sector hotelero posadeño, que aún se está recuperando de la inactividad de la pandemia por el coronavirus.

“Estamos preocupados porque acá no se salva ni la gastronomía, ni la hotelería de ciudades cercanas a Posadas. Porque al no tener la alternativa del avión en julio, hay público que no se quedará a pernoctar en nuestra región”, evaluó Acosta.

Explicó que entre los trabajadores hay preocupación porque “se caen muchas reservas y ya tuvimos la experiencia del año pasado, cuando se generó un pico de contagios y la gente canceló su visita a la provincia. Ahora que veníamos muy bien con la experiencia de Semana Santa, nos encontramos con este baldazo de agua fría de que nos cierran el aeropuerto. Si bien dicen que era algo que hace tiempo se contempló, no pensamos que se cerraría en la principal fecha que tenemos para la recuperación del turismo”, analizó.

Enfatizó que “en esta evaluación coincidimos con los empresarios, porque tanto se hizo para que se recuperen los vuelos, que ahora nuestra capital se quede sin aeropuerto genera un retroceso. Y afecta más a la hotelería, que es la actividad que se estaba recuperando gradualmente”, consideró.

Filas de espera y llegada de más brasileños

Desde el jueves y hasta ayer se notó en Posadas una gran cantidad de turistas brasileños que estuvieron recorriendo diversos negocios de la ciudad. Particularmente por la tarde del sábado se vieron muchos cafés y restaurantes con público desbordante. En varios casos y desde horas tempranas hubo filas de clientes aguardando frente a los comercios para poder utilizar una mesa en los locales gastronómicos. También desde la hotelería se evidenció en algunos casos una ocupación del 100%. Desde el sector turístico local se explicó que la gran llegada de visitantes del vecino país se debió a un feriado especial de Tiradentes (héroe nacional de Brasil). “Fue feriado por Tiradentes el jueves y hubo un fin de semana largo por un carnaval que no se festejó en febrero. Esto hizo que mucha gente saliera a vacacionar y por ello es la gran cantidad de brasileños que estuvimos viendo”, comentó Martín Oria presidente de la Cámara Metropolitana de Turismo, Comercio y Servicios de Misiones.