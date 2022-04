Se perfilan nuevos destinos como alternativa al viaje a Bariloche

lunes 25 de abril de 2022 | 5:30hs.

En los últimos años, el viaje de egresados a Bariloche se transformó en un lujo cada vez más difícil de acceder por los costos, sobre todo si a eso se suma el gasto que representa la fiesta de recepción. Así, en un escenario de constante inflación y un dando batalla al impacto negativo de la pandemia de Covid en la economía, las empresas de turismo estudiantil se fueron adaptando y ampliaron su abanico de ofertas.

Y como alternativas a Bariloche, teniendo en cuenta que ronda los 150 mil pesos por alumno este 2022 y 210 mil pesos el año próximo, se perfilan otros destinos como Córdoba, Villa Gesell, Mar del Plata, Puerto Iguazú y Ciudad de Buenos Aires (Caba), que pueden variar -dependiendo del paquete- entre 30 y 60 mil pesos.

“Se van haciendo estudios de mercado al respecto y se van habilitando destinos en función de la demanda. Antes de la pandemia hubo un furor por Camboriú (Brasil), sobre todo para provincias donde predomina el clima frío”, señaló, en diálogo con El Territorio, Valeria Do Santos, directora de Fiscalización del Ministerio de Turismo de la provincia al tiempo que se refirió a la importancia de revisar los detalles de contrato antes de firmar.

Consultada sobre destinos que se perfilan como tendencia, la funcionaria sostuvo: “Puedo solamente responder en función de los destinos que habilitan las empresas; creo que mucho tiene que ver que ofrece el destino, hacer buenos contactos de proveedores y armar un paquete competitivo”.

En ese sentido, detalló que “Iguazú es nuevo y viene con mucha fuerza para poder consolidar un turismo estudiantil. Salta es otro nuevo destino para turismo estudiantil, también viene en esa línea. Luego para viajes de séptimo hay más como Sierra de la Ventana, Esteros del Iberá, Santa Teresita, San Ignacio, Tigre”.

En tanto, remarcó: “Destinos sobre todo para quinto año están Bariloche, Villa Gesell, Mar del Plata, Puerto Iguazú y Caba".

"Son ocho las empresas habilitadas, pero tenemos conocimiento de que hay tres empresas que ya presentaron la renovación del certificado de turismo estudiantil. El Ministerio de Turismo de Nación está muy demorado al respecto, son casi cuatro meses de espera. Es decir que tres empresas más están con todo lo que se debe presentar, pero Nación está demorado en ese sentido por varios cambios que se han realizado”, explicó.

Do Santos instó a la comunidad educativa, pardres y docentes, a interiorizarse en esta página www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/agencias-turismoestudiantil. “Allí están todas las empresas. Si se pone Misiones en el buscador, están las empresas que se encuentran habilitadas con los destinos. Las empresas se habilitan con un certificado estudiantil, pero también por destino: es decir, una empresa X puede tener el certificado de turismo estudiantil con X cantidad de destinos habilitados”.

“Cuando le empresa tiene la reunión con los padres les tiene que decir donde van a dormir sus hijos, juntamente porque ese es el destino (donde se compran los servicios turísticos sobre todo el alojamiento) que está habilitado. Si como empresa estoy habilitado en Bariloche, pero los chicos duermen en Mendoza y la agencia no tiene habilitado ese destino, es ilegal”, aseveró.

“Antes de contratar un viaje de egresados, fin de curso, es importante que uno como padre, docente o egresado pueda verificar que la agencia de viajes que te está ofreciendo sus servicios tenga su Certificado Nacional de Autorización para Agencias de Turismo Estudiantil, otorgado por el Ministerio de Turismo de la Nación, pero que también vea si la agencia está habilitada en ese destino donde por contrato te está ofreciendo”, indicó.

“Y otra muy importante es que la Ley 25.599 establece que no te pueden venden, ni proponer ni hacerte firmar un contrato que no sea mayor a un año de la realización del viaje. Es decir, mi hijo viaja el año que viene, pues este año debería estar firmando el contrato con la empresa que elegí. Ahora bien, mi hijo está en tercer año y me ofrecen el viaje y me obligan a firmar un contrato para mantener o congelar el precio -como lo suelen decir las empresas de viajes-, no hay que firmar. Los contratos son de un año a otro”, explicó.

Para hacer consultas o denunciar alguna situación irregular se deben comunicar al contacto: [email protected] o [email protected] o por teléfono 0376-4447539 interno 116.



Requisitos para las empresas

Certificado de Turismo Estudiantil

Contrato bien detallado de todos los servicios -cantidad y calidad- días que ofrece el viaje y la temporada estimada donde va a viajar el pasajero

Cuota Cero: es el Fondo de Turismo Estudiantil que fue creado como un seguro de viaje para casos de incumplimiento total de la agencia. Es el 6% del valor del viaje.

Facturas de los servicios contratados (de empresa a prestador de servicio- hotel- transporte)

Siempre se compran con antelación y las empresas lo cargan al TAD ((Trámites a Distancia) porque es requisito para renovacion de certificado de turismo estudiantil u obtención.

Asistencias medicas- Seguros médicos