Recuerdos y homenajes por el 107° aniversario

lunes 25 de abril de 2022 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández recordó ayer el 107° aniversario del inicio del genocidio armenio y aseguró que el gobierno argentino está “al lado de las víctimas conmemorando el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los pueblos”.

Además, recordó lo ocurrido en el “domingo rojo” del 24 de abril de 1915, cuando las autoridades otomanas iniciaron un cruel genocidio sobre el pueblo armenio. “Más de un millón de armenios resultaron víctimas de las mayores atrocidades. Fueron deportados y obligados a marchar cientos de kilómetros atravesando zonas desérticas. Muchos fueron asesinados cruelmente y muchos otros murieron víctimas de las torturas, el hambre y la sed”.

“Argentina fue el país de la región que más armenios y armenias recibió en la diáspora”, añadió.

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Kirchner también publicó un tuit desde sus redes sociales el 24 de abril en el que recordó el 107º aniversario del Genocidio Armenio y el reconocimiento oficial por parte de Argentina. “107 años del Genocidio Armenio. Desde 2006, cuando por impulso de Néstor Kirchner se sancionó la Ley 26.199, se instauró al 24 de abril como ‘Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos’, convirtiéndonos en uno de los pocos países en reconocerlo oficialmente”, dijo CFK.

El 107 aniversario del comienzo de la perpetración del Genocidio Armenio -el 24 de abril de 1915- fue motivo también del viaje de un grupo de argentinos a Ereván, la capital de Armenia, para rendir homenaje a sus víctimas.

Con ese fin, se trasladaron hasta esa ciudad Juan Pablo Gechidjian, ex director de Corporación América en Armenia, el arquitecto Marcelo Lew, el ex diputado porteño y analista financiero Carlos Maslatón y los dirigentes de Upau (Unión para la Apertura Universitaria) Laura Eliff, Miguel Ferreyra, Marta Ramírez, Osvaldo Fernández Poblet y Mariana Santambroggio, y el ex embajador Mariano Caucino, representante ante Israel y Costa Rica durante el gobierno de Macri.