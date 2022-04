“Soy apropiada”, la confesión de Señorita Bimbo sobre su familia

lunes 25 de abril de 2022 | 6:00hs.

El programa ‘PH, Podemos Hablar’, que se emite por Telefe los sábados a la noche, dio comienzo a su sexta temporada con la conducción de Andy Kusnetzoff, y en el tercer episodio del ciclo televisivo, como es costumbre, cinco invitados se hicieron presentes en el estudio para contar detalles de su vida personal que no son conocidos por el público. Este fue el caso de la artista María Virginia Godoy, más conocida como Señorita Bimbo, quien sorprendió a todos con su historia de vida.

En el famoso juego del ‘Punto de encuentro’, Kusnetzoff pidió que pasen al frente “las personas que tuvieron relaciones fuertes con sus padres” y fue Señorita Bimbo la que dio un paso adelante para relatar detalles de su vida que conmovieron a todos. “Soy apropiada”, confió.

La explicación

“A ver, ¿por dónde empiezo? Hay gente que tuvo sexo para que yo exista... De esa gente no sé nada... Soy apropiada, un término que siempre se asocia a los desaparecidos, a la dictadura, pero cualquier adopción que no sea legal, se considera una apropiación” y siguió: “a Virginia Luque y Lionel Godoy - padres adoptivos- les mandamos un besito, ellos me criaron”.

Al escuchar el nombre de sus padres adoptivos, Valeria Lynch, una de las invitadas al programa, resaltó la importancia que tuvo su mamá en el ambiente artístico. La mujer se desempeñaba como cantante de tango y su padre era un reconocido presentador del género musical.

Sobre Luque, a quien consideró una diva de la época, Bimbo continuó: “Ella nació en el año 1927, cuando yo llego a su vida, se sacó diez años en la partida de nacimiento. Era una diva. En casa estaba en bata, con anteojos de sol, atendía el teléfono y decía ‘hable’. Inventó el delivery antes que exista, ella conseguía todo, era de otro mundo, no había tanta cantidad de personas célebres”.

A la par que daba su testimonio, el actor Rafael Ferro, que escuchaba atentamente, le consultó cómo se estableció el vínculo para que sus padres pudieran llegar a su vida, a lo que la actriz respondió: “Me enteré a los tres días de llegar a esta familia, siempre supe toda la verdad. Era una familia de Capital, de clase media, con lejanía con el resto del país. Somos tres millones de personas en este país que no tenemos datos sobre nuestros orígenes biológicos. Al parecer nací en las Termas de Río Hondo, que era una modalidad de la época: alimentaban a las chicas para que gesten un bebé, les mentían que no habían nacido sus hijos o que eran de otro género para engañarlas”.

Por último, el conductor le preguntó si tenía rencor o tenía alguna deuda pendiente con las personas que se encargaron de su crianza: “Me enojé cuando me tenía que enojar, en la adolescencia. Luego la vida te lleva a ocupar otro rol, gasté mucha plata en psicólogos para perdonar y entender mi historia. Nací en el 80, ellos eran del mundo del tango, del 30, hicieron lo que pudieron. Esa no es mi historia, es una circunstancia de mi biografía, no me define”, reconoció Godoy. Luego, explicó por qué decidió contar esto en el programa: “Dado mis privilegios necesito salir a contar porque capaz hay una persona que quizás no sabe de mi existencia”.

Al relacionarse directamente con el mundo de la música, Señorita Bimbo culminó su narración con algunas experiencias que le sacaron una sonrisa: “Goyeneche me cantó el feliz cumpleaños, conocí a todos, los vi de cerca, desde chica vi a esa gente tocar. Fue una escuela, vi cantar a una gran intérprete desde pequeña y mi papá era lo más... Hay cosas que son un bajón pero no todas, hay que saborear la vida. Hay tanta gente que la está pasando mal que no vale la pena llorar por pavadas”, cerró la actriz, que también hace radio.