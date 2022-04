Fede Bal tras su accidente en Brasil, “tengo un ángel que me cuida”

lunes 25 de abril de 2022 | 6:00hs.

Luego del accidente que en tierras brasileñas sufrió Federico Bal el viernes, en medio de las grabaciones del programa que conduce para canal 13 ‘Resto del Mundo’, el actor hizo un posteo en Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores:

“Tengo un ángel que me cuida, de eso no hay duda. Las últimas horas son de película. Estábamos en Paraty, un lugar hermoso de Brasil a 250 km de Río de Janeiro, cuando me subí a un paramotor (es un parapente pero con motor y ventilador enorme) para grabar un vuelo para ‘Resto del Mundo’, pero las cosas salieron mal. Al despegar parece que la combinación de una ráfaga con un pozo de la tierra hizo que el vehículo pierda equilibrio y terminamos volcando”. Y siguió: “Tengo una fractura expuesta en el antebrazo izquierdo y muchos golpes por todo el cuerpo”. Bal, que permanece internado en una clínica de Río de Janeiro explicó que deberán hacerle una cirugía en el brazo.

En las últimas horas trascendió que su madre, Carmen Barbieri viajará para acompañarlo durante su hospitalización.