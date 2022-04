Misiones: más de 24 mil viviendas ya completaron el Censo Digital

domingo 24 de abril de 2022 | 10:00hs.

Quienes se censen virtualmente no deben responder el cuestionario presencial.

El Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda implementó en este 2022 por primera vez una modalidad mixta: una primera etapa digital que comenzó a estar activa desde el 16 marzo y seguirá hasta el 18 de mayo, día en el que se dará lugar a la instancia presencial, es decir, a los censistas recorriendo casa por casa.



En ese contexto, según pudo saber El Territorio en base a fuentes confiables, a más de un mes de habilitado el Censo Digital, de las 371.380 viviendas que hay en Misiones, en 24.139 ya respondieron el cuestionario. Según una estimación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), calculada a partir de las viviendas de áreas urbanas relevadas en los conteos previos al Censo, ese número corresponde al 6,5% de los hogares la provincia.



No obstante, no se precisó la cantidad de habitantes que esos números representan, teniendo en cuenta que en una vivienda suelen convivir varios integrantes.



El beneficio de esta instancia es que el 18 de mayo las casas censadas digitalmente no deben responder nuevamente el cuestionario presencial, sino que podrán presentar simplemente el comprobante con el código de finalización del Censo Digital, que se obtiene al finalizar el cuestionario.



El cuestionario censal se encuentra en el margen superior derecho al ingresar al sitio censo.gob.ar y se puede acceder desde cualquier dispositivo digital con conexión a internet. Lo primero que el sistema pide para empezar con el cuestionario es generar un código de vivienda y completar los datos solicitados. Una vez obtenido el código único de la vivienda, servirá para volver a ingresar y completar el cuestionario cuando lo desee.



Cualquier persona que habite en la vivienda y que conozca la información de sus integrantes puede responder las preguntas por cada uno de ellos. Completar el cuestionario puede llevar entre 10 y 20 minutos, de acuerdo a la cantidad de personas del hogar y sus edades, se detalla en la página.



Está compuesto por 61 preguntas: 24 relacionadas con las características de las viviendas y los hogares y 37 sobre la estructura de la población. Con eje en el reconocimiento de la diversidad de la población, se incorporó una pregunta sobre la autopercepción de identidad de género y el autorreconocimiento étnico (pueblos indígenas y afrodescendientes) a toda la población.



Para hacer las visitas domiciliarias en mayo, se dispondrá de 17 mil censistas, mayoritariamente docentes, habían detallado el mes pasado desde el Instituto Provincial de Estadística y Censo (Ipec).



El Censo Digital tiene varias herramientas que ayudan a comprender mejor alguna pregunta. Recomiendan prestar atención a los textos explicativos, los signos de pregunta y las guías específicas.



La información obtenida es confidencial y será utilizada solamente para fines estadísticos.

En cifras

17.000Son los censistas que tendrán la tarea de recorrer casa por casa haciendo los cuestionarios en Misiones. La mayoría de ellos son docentes, indicaron.