“Apareció el oficio del equipo”

domingo 24 de abril de 2022 | 6:01hs.

“En los playoffs empieza otro torneo y se achican los márgenes de error porque una mala noche te puede dejar afuera”, suelen repetir los protagonistas del ambiente del básquet cuando arranca la instancia decisiva de la competencia. Y el viernes, cuando se desarrollaba el segundo cuarto del partido entre Ferro Carril Oeste y Oberá Tenis Club (OTC), todo hacía presagiar que el elenco misionero tendría una mala noche como visitante.



Tras un buen primer cuarto, en el que se impuso con un parcial de 27-18, en el segundo el Celeste perdió la brújula y fue ampliamente superado por el local que jugó uno de sus mejores pasajes de la temporada.



Ferro defendió intenso, encontró espacios para explotar la contra y, sobre todo, exhibió una notable efectividad en triples, con siete aciertos en diez intentos.



OTC se vio desbordado, cayó en el desconcierto y repitió errores. Perdió la confianza y erró tiros que suelen entrar. En este contexto, el dueño de casa metió un parcial de 41-13 y cerró el segundo cuarto con ventaja de 19 puntos (59 a 40).



Por la diferencia parecía cosa juzgada, pero los dirigidos por Fabio Demti volvieron renovados del entretiempo y salieron decididos a recuperar terreno.



Defendieron bien los primeros ataques del rival y consiguieron un parcial de 8-0. Vieron que podían y estaban en partido. Ahí comenzó otra historia.



Fue clave la tarea de Melvin Johnson, goleador y figura del juego con 35 puntos (siete triples), quien encabezó la remontada del segundo cuarto con 17 tantos y anotó el doble sobre la chicharra del final para el triunfo 91 a 90.



Clint Robinson (16 puntos y siete rebotes), Martín Fernández (14 y siete), Jonatan Treise (10) y Samme Givens (8 tantos, 9 rebotes y cinco asistencias) fueron pilares del Celeste.



La voz de DT

“Fue un partido muy raro. De arrancar muy bien a un segundo cuarto en el que nos pasaron por arriba, como que no estuvimos en la cancha. En el tercer cuarto recompusimos las cosas y el último pudo ser para cualquiera, pero en el final apareció el oficio del equipo. Estoy contento por haber ganado, pero sabiendo que fue el primer punto y esto sigue”, subrayó Demti luego del encuentro.



Y agregó: “Me gustó cuando empezamos, que el equipo pudo correr, como el tercer cuarto. Pero me preocupó el segundo cuarto, sobre todo que en un momento vi como que el equipo estaba afuera del partido. En el vestuario les dije: ‘Muchachos, jugamos 38 fechas y nunca nos pasó esto’, porque podemos jugar bien o mal, pero no sentirnos fuera del partido. Ahí me parece que los jugadores entendieron que había que salir a dar la cara, intentar achicar para ver si teníamos chance y creo que el tercer cuarto fue brillante”.



Si bien Ferro terminó un escalón por debajo de OTC en la fase regular, durante casi toda la temporada estuvo arriba y fue una de las sorpresas de la competencia. Se trata de un equipo joven, con gran energía que defiende intenso y tiene varias virtudes ofensivas, como quedó plasmado el viernes, claramente.



Al respecto, Demti reconoció: “Hicimos todo lo que no hay que hacer para jugar con este equipo. Por momentos fuimos pasivos en defensa, perdimos pelotas y le dimos carrera. Por eso hay que revisar, analizar y prepararse para lo que viene. Sabemos que el lunes la cancha estará colmada y ahí vamos a tener un hombre más y esperamos hacer las cosas bien para cerrar la serie”.



Además, Ferro demostró ser un equipo más “largo”, ya que el banco aportó 45 puntos contra 12 de los relevos de OTC.

Octavos de final

Primer partido

Resultados

Ferro 90-OTC 91

Olímpico 106-San Martín (C) 111



Ayer

San Lorenzo 91-Boca 63

Riachuelo-Regatas (Jugaban anoche)



Segundo partido

Mañana

21, OTC-Ferro

21.30, San Martín (C)-Olímpico



Martes

19, Boca-San Lorenzo

21.30, Regatas-Riachuelo