Capri no pudo con Aranduroga

domingo 24 de abril de 2022 | 6:01hs.

A pesar de prestar una digna batalla en Villa Cabello, Capri no pudo con la supremacía de Aranduroga de Corrientes, y cayó 24-15 en la 3ª fecha del torneo Regional del NEA de rugby.



Las Cebras siguen mirando a todos desde arriba en las posiciones, mientras que el Azzurro acumula dos caídas y una victoria en el acumulado.



Por otra parte, ayer se dio inicio a los torneos Regionales del NEA B Ascenso y NEA C Desarrollo con la participación de seis equipos misioneros.



Por la zona Ascenso, Tacurú derrotó 26 a 17 a Lomas, mientras que por Carayá de Eldorado bajó por 86-0 a Mamangá de Montecarlo por la zona Desarrollo.



Cataratas tendrá fecha libre debido a que su rival de turno, Italiana de Chaco, no se presentará, mientras que Centro de Cazadores recibe esta tarde, desde las 15, a Caza y Pesca de Formosa. Ambos equipos de la tierra colorada compiten en la zona Ascenso.