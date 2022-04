Un poco de oxígeno

domingo 24 de abril de 2022 | 6:05hs.

Boca volvió a mostrar sus dos caras, pero dio un buen paso hacia la clasificación a la fase final de la Copa de la Liga Profesional de fútbol, al vencer anoche de visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero, 2 a 1, en partido de la 12ª fecha de la zona 2 del certamen.



Eduardo Salvio anotó los dos goles de Boca. Renzo López, de penal, había empatado transitoriamente para el local. El arquero Javier García, figura junto con el goleador, le detuvo al propio López otro penal.



Con la victoria (que le dio aire a su cuestionado DT, Sebastián Battaglia), Boca se afirmó en el segundo lugar de la zona 2 con 21 unidades; el líder es Estudiantes de La Plata, con 25.



Boca arrancó con todo, a tal punto que tardó apenas un minuto en generar la primera llegada de riesgo cierto y uno más para ponerse en ventaja. Las dos jugadas tuvieron los mismos protagonistas: Óscar Romero, Sebastián Villa y Eduardo Salvio.



En la primera Romero tocó para Villa, el colombiano escapó por la izquierda y envió el centro pasado y Salvio, entrando por el segundo palo, la tiró afuera con el arquero Toselli ya vencido.



En la segunda se invirtieron los dos primeros (Villa tocó para Romero y fue el paraguayo el del centro), pero Salvio no falló. En esos 120 segundos Boca fue ambicioso, casi aplastante, pero el 1-0 a favor, en lugar de darle confianza, operó en sentido contrario y volvió a ser el equipo desconcertante de las últimas jornadas.



Sbuttoni, que ganó en la altura tras un córner y cabeceó desviado, dio un primer aviso. A partir de allí Central Córdoba dominó y generó en proporción y Boca se sostuvo gracias a Javier García.



El arquero tapó primero un remate de Renzo López, después se jugó el cuerpo para salir a cortar una llegada en solitario de Riaño y enseguida voló hacia atrás para sacar hacia un costado un remate bombeado de González Metilli. Y si le faltaba algo para convertirse en figura, a los 21’ le detuvo un penal a López (el árbitro cobró una falta de Marcos Rojo a instancias del VAR).



El partido cayó en un pozo y se llenó de imprecisiones. Pero cuando llegaba el descanso García cometió su único error en la etapa, le hizo falta a González Metilli dentro del área y, esta vez sí, Renzo López lo cambió por gol para poner un justo 1 a 1.



El Ferroviario, impulsado por la igualdad, comenzó mejor el complemento, manejando la pelota, cubriendo los espacios en el medio y ganando las divididas, pero no hizo sufrir a Boca, que a partir de los 15’ reaccionó y sí llegó con riesgo al arco rival.



El equipo de Battaglia, así, fue edificando su superioridad sobre Central Córdoba y se volvió a poner en ventaja a falta de pocos minutos para el cierre, otra vez con un gol de Salvio, de cabeza, tras un centro de Villa.



San Lorenzo no levanta

Por otra parte San Lorenzo perdió ayer ante Patronato por 2 a 1 en el Nuevo Gasómetro, sigue sin ganar de local y profundizó su crisis.



El delantero de Patronato Axel Rodríguez abrió el marcador con el pie izquierdo, asistido por Jonathan Herrera, Gabriel Gudiñ marcó el segundo para la visita y Sergio Ojeda (-en contra-) descontó para San Lorenzo, que a los 18 minutos del complemento sufrió la expulsión de Nicolás Fernández Mercau.



En la popular local, los simpatizantes identificados como La Buteler, pusieron las pancartas en la tribuna al revés, en señal de descontento por la mala temporada que realizó el equipo azulgrana.

El Rojo out

Rosario Central goleó 3-0 a Independiente y cortó una racha de seis partidos sin victorias, en un emotivo choque jugado en el Gigante de Arroyito. Los goles fueron convertidos por Marco Ruben, Julián Velázquez y Walter Montoya.



El Rojo se quedó sin chances de clasificar.