River y Racing se llevan todas las miradas del día

domingo 24 de abril de 2022 | 6:01hs.

La fecha de la Copa de la Liga Profesional continúa hoy con cuatro encuentros y entre los destacados, River recibe a Atlético Tucumán mientras que Racing hará lo propio con Newell’s.



El Millo, que llega de caer con un equipo alternativo ante Talleres, irá por los tres puntos con todo su potencial para no comprometer su clasificación a los cuartos de final.



El partido, por la zona 1, se jugará en el estadio Monumental desde las 19, con el arbitraje de Facundo Tello y televisado por TNT Sports.



Frente al exigente calendario local e internacional, el DT Gallardo dispuso una amplia rotación en el partido con Talleres, que pese a atravesar un mal presente deportivo, lo sorprendió con su victoria 1-0 en el estadio Mario Alberto Kempes.



El propio Gallardo asumió después que nada salió como lo habían planificado: “Preparamos el partido con una gran cantidad de cambios y no se dio un buen resultado para nosotros. Fue difícil y no nos salió lo que queríamos. Cuando no te salen las cosas hay que reconocerlo y seguir para adelante”.



Academia de ilusiones

Por su parte Racing recibe a Patronato desde las 16.30 y con el arbitraje de Patricio Loustau, buscando seguir por la senda del triunfo.



El elenco de Fernando Gago, que consiguió su décimo triunfo al hilo superando la marca de Juan José Pizzuti, jugará nuevamente con su gente para sellar el pase a la siguiente ronda.



Acumula 27 puntos, producto de 8 triunfos y tres empates. Los de Javier Sanguinetti, por su parte vienen de vencer 1 a 0 a Banfield en Rosario y que quedaron con 22 unidades tras siete ganados, un empate y tres caídas.