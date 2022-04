Sole Aquino recordó su internación

domingo 24 de abril de 2022 | 6:00hs.

Soledad Aquino vivió un 2021 de mucha preocupación. Tuvo que ser internada por una hemorragia digestiva y al poco tiempo le comunicaron que necesitaba un trasplante de hígado. Su estadía en el hospital no fue nada fácil, y al recordar aquellos momentos mencionó que “la revivieron dos veces como en las películas”.



“Cuando me dijeron que tenían que hacerme un trasplante me re asusté, creí que me moría. Estábamos en plena pandemia, venía de estar encerrada todo el día. Tuve más miedo aun cuando me dijeron que sufrí dos paros cardíacos y me tuvieron que revivir manualmente. Eso me pareció increíble”, recodó con LAM.