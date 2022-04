Rumores de romance entre Tini y De Paul

domingo 24 de abril de 2022 | 6:00hs.

Aunque todavía no hay una sola foto, las versiones del supuesto romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no cesan. Este viernes, Estefi Berardi expuso una serie de coincidencias por las que se animó a arriesgar que la artista y el futbolista estarían juntos en Ibiza.



“Tini se fue a Ibiza con Carola, su amiga. Llegaron hoy”. Luego, señaló que, más allá de las coincidencias de un vehículo en el que viajaba que es igual al del futboista, desde el ambiente deportivo le dijeron que los futbolistas tienen libre este fin de semana y que de Paul no estaría en Madrid.



“Cuando empiezo a averiguar a dónde se fue, me dijeron ‘no te lo puedo asegurar en un 100%, pero sí en un 90% que estaría en Ibiza”, comentó. Luego dijo que le pidieron que dejara el tema: “Igual, si no hubiera nada no me lo hubieran pedido”.