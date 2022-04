Cansada de las críticas, Juana Repetto expuso a una seguidora

domingo 24 de abril de 2022 | 6:00hs.

Juana Repetto está cansada de que la vivan criticando en las redes sociales. Ahora se metieron con su cuerpo y esa fue la gota que rebalsó el vaso. Se encontró con mensajes desagradables cuando revisaba su cuenta de Instagram y decidió exponerlos para ponerle un freno a la agresión.



“Gordísima, hacete algo...”, fue el primer comentario que le dejó una seguidora tras ver su foto en la playa. No conforme, volvió al ataque metiéndose en su relación de pareja con Sebastián Graviotto: “Estás gordísima, ¿no podés hacer algo? Te van a dejar si no hacés algo con tu cuerpo”.



Indignada y muy dolida con la situación, Juana lanzó: “La gente no está bien”. Días atrás, cuando apenas llegó a la Riviera Maya, también la cuestionaron por haber viajado en época escolar. Esto se suma a las críticas que recibió por haber mandado a su hijo al jardín con las zapatillas sucias, o por haberle dado helado de leche materna.



Harta de todo, se dedicó a exponer los mensajes que le dejaron y volvió a recalcar su mensaje: “La gente no está bien”.