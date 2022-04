La promesa de amor de Eli Sulichin a Benjamín Vicuña

domingo 24 de abril de 2022 | 6:00hs.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin blanquearon su relación en diciembre del año pasado, y aunque en un principio optaron por resguardar el noviazgo, con el correr de los meses hicieron algunas excepciones e intercambiaron románticos posteos en Instagram.



La mujer de 32 años cultiva un bajísimo perfil, y mantiene su cuenta privada con una escueta cantidad de seguidores. Sin embargo, cuando el actor chileno se conmueve con alguna de sus publicaciones, las repostea en sus historias y de esa forma las da conocer al público virtual.



Esta vez la agente de marketing compartió una tierna foto junto a su novio, y agregó el mensaje: “Siempre te voy a acompañar”. En la imagen se la ve dándole un beso en el cachete a Benjamín, mientras él la rodea con sus brazos y posa sonriente. Al ver su declaración de amor, Vicuña no dudó en publicarlo en la red social, donde tiene más de 2,5 millones de followers.



Atentos a todos los detalles, los internautas advirtieron que a lo lejos se observa un micro de larga distancia que recorre la provincia de Mendoza, y los últimos meses el actor chileno estuvo grabando una película en la tierra del sol y del buen vino. De todas maneras, la pareja ya recorrió varios destinos en función de la ajetreada agenda laboral del protagonista de El primero de nosotros. Anteriormente Sulichin estuvo en Santiago de Chile, donde Vicuña tenía pendiente otro proyecto audiovisual.



En las contadas entrevistas que brindó, Benjamín destacó que Eli “es una mujer que banca, muy compañera”, y se mostró feliz por el apoyo que le brinda desde que se conocieron.



El su reciente paso por PH Podemos hablar reafirmó su presente sentimental: “Estoy de novio, la conocí en el bautismo de mi hijo, pero on otros tiempos; esto empezó hace seis o siete meses y estamos en otro momento de la vida”.



La relación avanzó de manera intensa -como la definió el actor- y a fines de enero aparecieron las primeras imágenes de ellos juntos. Fue durante un paseo posterior a un almuerzo en un exclusivo restaurante de José Ignacio (en Punta del Este, Uruguay), donde se mostraron tomados de la mano. Luego viajaron a Europa de vacaciones, y vivieron su romance en París.



En diálogo con Cortá por Lozano (Telefe) Vicuña desmintió la versión que aseguraba que se habían visto por primera vez durante el festejo del bautismo de Ana, la hija de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Mortián. En este sentido, aclaró que estaba en la casa de la modelo porque aquel día también se llevó a cabo el bautismo de su hijo menor, Benicio. “Hicimos 2x1, hay que economizar”, bromeó sobre el festejo de ambas celebraciones en las que estuvieron todas las familias juntas: la de García Moritán, la de Ardohain y la suya.



En tanto, entre los asistentes también se destacó la presencia de Eli. “Estaba como amiga de la familia porque su mamá es muy amiga de Caro”, contó el actor sobre lo ya sabido: la joven es hija de Karin Sulichin, con quien la une una profunda amistad.



En cuanto a la joven, la única vez que habló públicamente de su romance con Vicuña fue durante su visita a Chile, en un breve diálogo con el periódico local Las últimas noticias. “Acompañé a Benjamín a grabar un documental en la Patagonia y ahora estamos en Santiago conociendo a su familia y amigos. Son todos muy amorosos acá, todos me recibieron bien”.