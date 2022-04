Se perfilan los candidatos

domingo 24 de abril de 2022 | 6:01hs.

Brown y Mitre, dos candidatos al título, dieron ayer un paso más hacia la clasificación a los cuartos de final de final del torneo Apertura de la Liga Posadeña.



El Verdirrojo derrotó en su casa a Crucero, mientras que el Auriazul venció como visitante a La Picada, en el inicio de la 4ª fecha.



Por la zona A, Brown no tuvo problemas para doblegar al equipo más flojo del grupo, Crucero. El Colectivero perdió todos sus partidos y apenas convirtió dos goles. Poco le importó eso al Verdirrojo, que ganó 2-0 y quedó solo en la cima de las posiciones.



Juan Santa Cruz abrió la cuenta a los 19 minutos de la primera mitad, mientras que Luciano Piñeiro, a los 30’ del complemento, selló el 2-0 para los de Villa Urquiza.



Con el triunfo, Brown llegó a los 10 puntos y podrá clasificar a cuartos de final sin jugar. Si es que 1° de Mayo le gana Huracán, el equipo trabajador y el Verdirrojo avanzará a cuartos.



El partido entre 1° de Mayo y el Globo fue postergado porque la cancha de los de Rocamora no estaba en condiciones tras las lluvias del viernes por la noche.



El otro que festejó ayer fue Mitre, que venció a domicilio 3-1 a La Picada, que terminó el encuentro con tres expulsados.



En la semana, el Auriazul y el Tren del Oeste completaron el partido suspendido de la 1° fecha y fue triunfo 2-0 de los de Rocamora, que ayer volvieron a derrotar a los de Villa Cabello.



Ulises Silveira abrió la cuenta sobre el final de la primera etapa y, en el inicio del complemento, Bruno Schmid, aumentó la diferencia para la visita. Nuevamente Silveira convirtió para Mitre y Esteban Gamarra puso el definitivo 3-1 en Villa Cabello. Exequiel Urunaga, Leonardo Chávez y Ernesto Mazacote vieron la roja en el Tren del Oeste.



Ahora Mitre lidera la zona B y en la próxima fecha podría sacar pasaje para la siguiente fase del campeonato.



Sporting quiere ser el primero

Sporting podrá convertirse esta tarde en el primer clasificado a cuartos de final del torneo Apertura. Para ello deberá derrotar a Corpus y esperar que Colectiveros y Luz y Fuerza empaten. Ambos encuentros de la zona D se disputarán desde las 16.



Por su parte, Guaraní intentará regresar a la senda de la victoria en la zona C. La Franja visitará desde las 16 a Ágil en Gobernador Roca.



Los dirigidos por Carlos Marczuk no podrán clasificar en esta fecha, pero la victoria los dejará a un paso de los cuartos de final, mientras que Ágil necesita el triunfo para mantener sus chances de avanzar de ronda.



En el otro partido de la zona C, Candelaria será local en la antigua capital ante Atlético Posadas en un encuentro que promete ser emocionante. El Albirrojo, con un triunfo, se acercará a los cuartos y dejará muy complicado al Decano, que pretende sorprender afuera.



Además, Guacurarí irá por sus primeros puntos en el torneo, cuando reciba en cancha de La Picada a El Brete. Los de San Isidro necesitan ganar para alcanzar a Mitre en la cima de las posiciones de la zona B.