La alianza que encabeza Lugo elige candidato a la presidencia

domingo 24 de abril de 2022 | 6:02hs.

El espacio de izquierda y centroizquierda “Ñemongeta Por una Patria Nueva” (Diálogo, en guaraní) de Paraguay, que encabeza el Frente Guasú del ex presidente Fernando Lugo, elegirá hoy a su candidato a presidente para 2023. Por



la mañana y en un club de Asunción, unos 260 dirigentes de los partidos y movimientos que integran la alianza decidirán entre el senador Sixto Pereira y la senadora Esperanza Martínez -ex ministra de Salud- quien encabezará la fórmula para las elecciones de 2023. Después de la definición del postulante al Palacio de López habrá un acto en el que hablarán Lugo;



el coordinador de “Ñemongeta”, Ermo Rodríguez; y el candidato que pierda la votación interna.



El designado postulante cerrará el acto. “Pese a las dificultades que implica construir un espacio unitario de este tipo, dar pasos de esta calidad es importante en política y desde nuestro punto de vista se posiciona



el sector de izquierda y progresista. Elegir en base a acuerdos internos y la participación de delegados y delegadas son cualificaciones muy importantes, porque no son candidaturas digitadas”, señaló Rodríguez, secretario general del Partido Paraguay Pyahura (PPP).