Tractorazo: ruralistas llevaron sus reclamos a Plaza de Mayo

domingo 24 de abril de 2022 | 6:02hs.

Productores autoconvocados y agrupaciones rurales, con apoyo de dirigentes de Juntos por el Cambio, realizaron una marcha y un acto en Plaza de Mayo en el cual pidieron por una baja de los impuestos y un menor gasto público.



“Esta es nuestra protesta: anímense a pensar un país con menos impuestos; gasten menos; arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa”, indicó la proclama leída en Plaza de Mayo firmada por el denominado Grupo Independencia, en el que confluyen productores, asociaciones rurales y organizaciones como Campo+Ciudad, a cargo de la marcha y el acto.



“No hemos venido hasta acá para pedir que nos den una mano sino para que nos saquen las dos de encima; no estamos dispuestos a seguir financiando la soga con la que nos ahorcan”, agregó el documento.



Pasadas las 15, productores de diferentes partes del país -al que se sumaron a habitantes de la ciudad, con cánticos a favor del campo y en contra del gobierno- ingresaron a la Plaza de Mayo con una veintena de tractores y camionetas, tras realizar una caravana desde el barrio porteño de Núñez.



En la plaza hubo presencia de referentes de Juntos por el Cambio (JxC), espacio político que convocó a la marcha, como Federico Pinedo, Eduardo Amadeo y Luis Miguel Etchevehere; más temprano, en el inicio de la marcha, estuvieron la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



La Mesa de Enlace no acompañó

La protesta no contó con la participación de las entidades agropecuarias nacionales que integran la Mesa de Enlace, ya que consideraron al momento “inoportuno”.



La movilización se llevó a cabo en un contexto en el que los precios internacionales de los granos se ubican en niveles históricamente altos, en especial en estos últimos meses por la guerra entre Rusia y Ucrania; durante la semana el maíz y la soja en Chicago alcanzaron máximos desde septiembre de 2012.



Asimismo, la Bolsa de Comercio de Rosario vaticinó un crecimiento de las exportaciones de granos y derivados de 8% interanual en 2022, con una facturación récord de alrededor de 41.053 millones de dólares, impulsada por el salto en los valores de los commodities agrícolas.



Brazo político de JxC

El ministro de Producción, Matías Kulfas, aseguró que el tractorazo lo lleva adelante un sector que es un brazo político de Juntos por el Cambio”, y argumentó que “no es el campo; de hecho, las principales entidades no quisieron acompañar el reclamo”.



Al respecto, advirtió que “se ve un nivel de virulencia enorme” y agregó: “Leía que decían ‘devuélvannos nuestro país’. El país no es de ellos, el país es de todos”, sentenció en referencia a un comunicado de la agrupación Campo+Ciudad.



Por su parte, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dijo ayer que atenderá y escuchará los reclamos que tiene el sector agropecuario, de cara al tractorazo en la Ciudad de Buenos Aires y rechazó un impuesto extraordinario para el sector.



“El productor argentino no captó la renta inesperada porque vendió su producción a precio preguerra y tiene que abordar la próxima cosecha con un aumento de 60% en el precio de los fertilizantes, un insumo clave que está faltando en el mundo”, dijo Domínguez en Tel Aviv.



Domínguez destacó que el productor argentino deberá invertir unos 1.200 millones de dólares más durante esta cosecha.



“Argentina, para la misma cantidad de hectáreas gastó 2.400 millones de dólares, pero este año va necesitar 3.600 millones de dólares para sembrar la misma cantidad de hectáreas”, calculó el ministro.



Sobre la movilización del sector agropecuario, Domínguez dijo que la posición del MInisterio de Agricultura es que “si hay algún reclamo que deba ser atendido, vamos a atenderlo, vamos a escuchar”.