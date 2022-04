Juntan fondos para traer a su hija y su nieto desde Italia

domingo 24 de abril de 2022 | 6:04hs.

La familia Neris está sumida en el dolor, la angustia y la incertidumbre desde que se enteraron que Yessica Neris (30), sufría violencia de género en Italia, donde se fue a vivir y formó una familia con un hombre con quien comenzó una convivencia en Brasil. El calvario de esta mujer, que es madre de Joseph (2), fue contado por El Territorio en febrero.



Ahora, la familia de Yessica, recurrió a las redes sociales para pedir la colaboración de las personas para reunir dinero y que su padre pueda ir a Italia a rescatar a la joven y a su niño, con los que perdieron contacto hace algunas semanas.



Este medio llegó hasta la casa de los Neris en Garupá y dialogó con Pamela, su hermana y Eduardo, su padre. Pamela relató con detalles todos los pasos llevados a cabo desde enero para poder traer de regreso a su hermana.



“Estamos desesperados, más ahora que nada sabemos de mi hermana, ella venía pasando muy mal y lo peor fue que su única contención que era su hijo fue separado de ella y llevado a un centro de menores con el argumento de las autoridades que ella no le permitía socializar”.



Siguiendo el relato de Pamela, su hermana estaba en muy mal estado físico y tras ser apartada de su hijo sufrió un ataque de nervios y la internaron en un centro psiquiátrico. “Ya en ese lugar ella se comunicó apenas unas veces y se la veía muy mal, el 13 de abril fue la última vez que pudimos hablar con ella, el 14 no hubo novedades y el 15, cuando intentamos varias veces saber de ella, nos comunicaron que había intentado quitarse la vida”, contó.



En esa misma línea, y muy conmovida, expresó: “Temo que mi hermana no esté viva, necesitamos traerla con nosotros a ella y a mi sobrino. Pedimos por favor al señor gobernador que nos ayude al menos con el asesoramiento sobre los trámites legales a realizar para que mi padre viaje lo más pronto posible a estar con ella”.



Para ayudar a que Eduardo, su padre, pueda viajar abrieron una cuenta en Mercado Pago y numerosas personas ya están aportando. Quien quiera colaborar pueden hacerlo al CVU 0000003100026864761208 o al alias SURF.PUDO.BARBA.MP.



“No nos importa que sean 100 pesos que nos donen, la idea es traer a Yessi y su hijito”, resaltó.



Sobre la publicación en las redes sociales de la situación que está viviendo su hermana en tierras europeas, contó que decidieron hacerla pública porque tanto las abogadas de su hermana de Italia como Cancillería les pedían mantener en silencio la situación para realizar todos los pasos legales correspondientes.



“Pero debido a la gravedad de los hechos ocurridos las últimas semanas y más aún después de no tener más comunicación con ella. Necesitamos que nos ayuden a que ella regrese”, dijo entre lágrimas.



Por su parte, Eduardo Neris, reconoció que le costará mucho viajar porque desconoce todo en Italia, pero que su amor por su hija puede más y quiere hacerlo cuanto antes.



“Lo único que quiero es que mi hija regrese, poder traerla conmigo a ella y a mi nieto y curarla de a poco con el amor familiar tanto dolor padecido. Ni ella ni ninguna mujer merece tanto sufrimiento y mucho menos un inocente de apenas dos años. Necesito ir a buscar a mi hija, el dolor que siento es profundo, solo trato de ser fuerte para ella y por ella”, dijo el hombre mientras apretaba muy fuerte entre sus manos la documentación que presentará mañana a la Policía de Misiones.



Por último, Pamela indicó que ellos solicitaron a Nación que los ayude con un pasaje pero la negativa fue absoluta. “A nosotros no nos importa que sea poquito, porque sabemos que la unión de todos hará que este dolor pueda transformarse en felicidad algún día”, cerró.